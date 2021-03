Portugalia wydłużyła przerwę między przyjęciem pierwszej i drugiej dawki szczepionki

Władze Portugalii ogłosiły w poniedziałek wydłużenie do 28 dni okresu przerwy pomiędzy pierwszym a drugim szczepieniem przeciwko koronawirusowi. Swoją decyzję uzasadniły niedoborami szczepionek w kraju.

Jak poinformował w poniedziałek portugalski sekretarz stanu ds. zdrowia Antonio Lacerda Sales, wydłużenie okresu pomiędzy przyjęciem pierwszej i drugiej dawki zostało już uwzględnione w skorygowanym w ostatnich dniach ogólnokrajowym programie szczepień.

"Okres pomiędzy przyjęciem pierwszej i drugiej dawki został wydłużony do 28 dni. Wcześniej wynosił 21 dni" - sprecyzował Sales, dodając, że zmiana dotyczy tylko szczepionki pochodzącej od koncernu Pfizer.

Przedstawiciel resortu zdrowia wyjaśnił, że dzięki wydłużeniu okresu pomiędzy szczepieniami rządowi Antonia Costy uda się zaszczepić o 100 tys. więcej osób do końca marca.

Sales wskazał, że do poniedziałkowego popołudnia służby medyczne Portugalii skierowały do szczepień ponad 868 tys. dawek. Dodał, że na 100 tys. obywateli tego kraju przypada już blisko 8,5 użytych dawek, czyli powyżej średniej europejskiej.

Jedną ze zmian w ogólnokrajowym programie szczepień jest też odsetek obywateli Portugalii, którzy powinni zostać zaszczepieni do końca lata. O ile w lutym premier Costa twierdził, że będzie to 70 proc. mieszkańców kraju, to ministerstwo zdrowia ogłosiło w poniedziałek, że plan przewiduje do tego czasu zaszczepienie jedynie 60 proc. obywateli.

Z Lizbony Marcin Zatyka