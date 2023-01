Portugalia: Wyroki więzienia dla żandarmów za znęcanie się nad pochodzącymi z Azji imigrantami

Sąd w mieście Beja, na południowym zachodzie Portugalii, skazał we wtorek siedmiu żandarmów na kary od 15 miesięcy do sześciu lat więzienia za znęcanie się nad imigrantami pochodzącymi z krajów Azji Południowej. Do przestępstw doszło w gminie Odemira w latach 2018-2019.

Karę bezwzględną sześciu lat pozbawienia wolności otrzymał Ruben C., który był głównym sprawcą organizowanych przez żandarmów "łapanek" imigrantów. Akcje te, mające rzekomo na celu kontrolę sytuacji na drogach, służyły przede wszystkim ośmieszeniu ofiar - orzekł sąd.

Pozostałych sześciu żandarmów otrzymało wyroki więzienia od 15 miesięcy do czterech lat i dwóch miesięcy w zawieszeniu.

Sprawa znęcania się nad imigrantami podczas kontroli przeprowadzanych przez żandarmerię ujrzała światło dzienne po śledztwie portugalskich mediów. Dziennikarze dotarli do nagrań z telefonów komórkowych żandarmów, na których widać m.in. jak funkcjonariusze biją imigrantów, zmuszają do wdychania gazu pieprzowego i obrażają swoje ofiary.

Z akt śledztwa wynika, że ofiarą portugalskich żandarmów padli głównie obywatele Nepalu, Bangladeszu i Pakistanu.

Nepalczycy, których w Portugalii jest około 12 tys., są jedną z dominujących grup narodowościowych zatrudnionych na plantacjach w dystrykcie Beja.

Z Lizbony Marcin Zatyka