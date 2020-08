Portugalia: Wznowienie pracy barów i dyskotek nie powstrzymało nielegalnych zabaw

Wydana przez władze Portugalii pod koniec lipca zgoda na pracę barów i dyskotek nie ograniczyła nielegalnych imprez organizowanych głównie przez młodzież w miejscach publicznych, między innymi w parkach oraz na plażach.

Jak przypomniała w czwartek telewizja RTP, portugalska młodzież nie tylko niechętnie respektuje zasadę zachowania 1,5-metrowego dystansu społecznego, ale też zakaz organizowania dużych imprez w plenerze. Nielegalne zabawy przekładają się tymczasem na dodatkowe przypadki infekcji.

Potwierdzeniem tego zjawiska jest wzrastająca liczba osób poniżej 30. roku życia wśród nowych przypadków pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Dziennik "Publico" wskazuje, że zatwierdzone 30 lipca przepisy upoważniające do wznowienia pracy przez bary i dyskoteki są zbyt restrykcyjne, aby zachęcić młodzież do uczęszczania do tych obiektów i porzucić nielegalne imprezy.

"Zamknięte od połowy marca lokale, takie jak bary i dyskoteki, są przywracane do pracy, ale na zasadach zbliżonych do działania kawiarni, herbaciarni oraz cukierni" - odnotował portugalski dziennik.

Jednym z głównych problemów w przypadku barów i dyskotek jest krótki czas ich funkcjonowania. Nie tylko nie mogą one serwować ciepłych dań jak restauracje, ale ich praca powinna zakończyć się każdego dnia nie później niż o 20.00.

W przypadku dyskotek mało zachęcająca dla młodzieży jest nowa formuła ich działania. W lokalach tych zakazano bowiem tańca, a właściciel obiektu musi spełnić szereg wymogów sanitarnych, aby uruchomić miejsce dla dyskdżokeja.

Z Lizbony Marcin Zatyka