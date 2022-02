Portugalia: Z powodu suszy rząd ogranicza pracę pięciu hydroelektrowni

Co najmniej do końca lutego rząd Portugalii zobowiązał operatorów czterech hydroelektrowni do wstrzymania pracy tych obiektów z powodu nasilającej się w kraju suszy. Piąta z elektrowni ma zaprzestać dostaw wody dla rolników.

We wtorkowym komunikacie rząd Antonio Costy poinformował, że cztery elektrownie wodne mają pracować jedynie w niezbędnym minimum dla utrzymania działalności tych zakładów.

Wśród objętych ograniczeniem produkcji prądu obiektów są hydroelektrownie w Alto Lindoso i Touvedo, w położonym na północy regionie Alto Minho, a także zakłady w Cabril i Castelo de Bode, na rzece Zezere, w centrum kraju.

Rząd Costy sprecyzował, że zobowiązał również operatora hydroelektrowni w Bravura, w Algarve, do wstrzymania dostaw wody na pola uprawne tego położonego na południu kraju regionu Portugalii.

Aby zapewnić wodę dla miejscowych rolników, rząd uruchomi jej dostawy cysternami z położonego w południowo-wschodniej części kraju rozlewiska Alqueva. Jest ono usytuowane na rzece Gwadiana.

Według przewidywań Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA) w związku z utrzymującym się w ostatnich miesiącach niedoborem opadów deszczu "występuje 80 proc. prawdopodobieństwa, że 2022 r. będzie rokiem suchym".

Z Lizbony Marcin Zatyka