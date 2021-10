Portugalia zaszczepi trzecią dawką osoby powyżej 65. roku życia

Służby medyczne Portugalii zaszczepią przeciw Covid-19 osoby, które ukończyły 65. rok życia - wynika z opublikowanych we wtorek wytycznych Generalnej Dyrekcji Zdrowia (DGS). To efekt poniedziałkowej pozytywnej opinii w tej sprawie Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Decyzję dotyczącą zgody na szczepienie trzecią dawką najstarszych obywateli kraju podał jako pierwszy w poniedziałek wieczorem wiceminister zdrowia Antonio Lacerda Sales.

Zapowiedział on, że szczepienia trzecią dawką rozpoczną się 11 października i na początku obejmą głównie mieszkańców domów spokojnej starości.

We wrześniu służby medyczne Portugalii podały, że rozpoczęły podawanie trzeciej dawki preparatu przeciwko Covid-19, ale tylko osobom, u których występuje immunosupresja, czyli hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych. Są to głównie pacjenci po przeszczepie organów.

Według szacunków resortu zdrowia dotychczas pełny proces szczepień przeszło ponad 85 proc. obywateli, a co najmniej jedną dawkę preparatu otrzymało 88 proc.

Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków w poniedziałek poinformował, że doszedł do wniosku, że dodatkową dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 firm BioNTech/Pfizer lub Moderna można podać osobom z poważnie osłabionym układem odpornościowym co najmniej 28 dni po ich drugiej dawce. Agencja podkreśliła, że nowe zalecenia nie dotyczą osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym. W ich przypadku, według EMA, dawki przypominające można rozważyć co najmniej 6 miesięcy po drugiej dawce.

Z Lizbony Marcin Zatyka