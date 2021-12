Portugalia: Związek służby zdrowia: pracownicy pogotowia nie są testowani na Covid-19

Pracownicy pogotowia ratunkowego prawdopodobnie rozprzestrzeniają Covid-19, gdyż nie wykonują regularnie testów na obecność koronawirusa, podał w czwartek portugalski związek zawodowy pracowników medycznych STEH.

Władze związku poinformowały, że w ostatnich tygodniach przy wzrastającej liczbie zakażonych koronawirusem pracownicy ratownictwa medycznego sporadycznie tylko poddawali się testom na obecność Covid-19.

Jak powiedział szef syndykatu STEH Rui Lazaro, obowiązujący od 2020 r. nakaz regularnego testowania pracowników pogotowia ratunkowego nie jest wypełniany, co grozi bezpieczeństwu sanitarnemu Portugalczyków.

"Nie są testowani ani pracownicy medyczni, którzy zostali już w pełni zaszczepieni przeciwko Covid-19, ani ci, którzy nie zakończyli jeszcze procesu szczepień", ujawnił Lazaro.

Od 1 grudnia do Portugalii mogą przybywać jedynie pasażerowie mający negatywne testy na Covid-19. Dokument ten od czwartku do poniedziałku muszą posiadać również osoby udające się do placówek gastronomicznych oraz na imprezy kulturalne.

Od kilku dni w Portugalii notowane są rekordowe zakażenia koronawirusem. W środę dobowa liczba infekcji wyniosła tam ponad 26 tys.

Z Lizbony Marcin Zatyka