Portugalski generał: znaczenie polskiej armii dla bezpieczeństwa Europy jest ogromne

Znaczenie polskich sił zbrojnych dla bezpieczeństwa Europy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest ogromne - ocenił w sobotę w wywiadzie dla telewizji SIC portugalski generał brygady Joao Vieira Borges. Przypomniał o trudnych doświadczeniach Polski w relacjach z Rosją.

Borges zauważył, że Polska od kilku lat systematycznie apeluje do swoich sojuszników z NATO o zwiększenie wydatków na obronę do co najmniej 2 proc. PKB.

"Od 2014 r. Warszawa przewodzi debacie w sprawie konieczności zwiększenia wydatków na siły zbrojne wśród członków Sojuszu (...). Dziś Polacy wiodą prym w rozwoju zdolności (obronnych - PAP) oraz mobilizowania innych państw Europy Środkowo-Wschodniej" - dodał.

Generał zwrócił uwagę, że Polacy w ostatnich latach stale wskazywali na zagrożenie militarne Europy ze strony Rosji, a także na konieczność wzmocnienia strategii odstraszania na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Borges zauważył, że czwartkowa wizyta wiceprezydent USA Kamali Harris w Warszawie miała związek właśnie z mocną pozycją polskiej armii w ramach polityki odstraszania NATO.

Wskazał, że Polska oraz Rumunia, którą Harris odwiedziła w piątek, są "obecnie na pierwszej linii" kampanii mającej na celu zwiększenie zdolności obronnych Sojuszu.

Z Lizbony Marcin Zatyka