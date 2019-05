Potrzebny mocny głos polskiego lobbingu w UE - mówili eksperci podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Potrzebny jest mocny głos polskiego lobbingu na forum Unii Europejskiej. W tym ważnym obszarze wciąż mamy wiele do zrobienia - mówili eksperci podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Mówimy o bardzo złożonym i długim procesie regulacji unijnych. Pytanie jak w tym wszystkim mamy się odnaleźć. Temat lobbingu polskiego w Brukseli wymaga namysłu – podkreślił na wstępie dyskusji Olaf Osica, dyrektor projektu Rynki Zagraniczne w grupie PTWP.



Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa przedstawił dane, z których wynika, że w Brukseli jest 12 polskich biur zajmujących się lobbingiem. Dla porównania 205 takich biur mają Niemcy, a na przykład Dania ma ich 29. - Mamy wiele do zrobienia i chcielibyśmy, żeby tego było znacznie więcej. Chodzi o zachęcenie polskich przedsiębiorców do aktywności – powiedział Ociepa.



Wiceminister podziękował tym przedsiębiorcom i przedstawicielom polskiego biznesu, którzy są obecni w Brukseli. Dodał jednak, że dziś głos polskiego biznesu jest w Brukseli rozproszony. „Pojawiła się inicjatywa domu polskiego w Brukseli, ale to jest dopiero pierwszy krok. Polski rząd będzie wspierał tę inicjatywę” – powiedział Ociepa.



Z kolei prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak ocenił, że polska pozycja jest dużo gorsza niż się wydaje. - Biznes nie garnie się ani do zrzeszania, ani do finansowania działań. Głównym powodem są między innymi wysokie koszty pracy – powiedział Kaźmierczak.



- Brakuje też dostarczania informacji organizacjom i przedsiębiorcom, którzy działają w Brukseli. Polityka polska w Brukseli jest bardziej nastawiona na rynek krajowy - ocenił szef ZPP.



- Oczekiwalibyśmy od rządu zorganizowania dobrej sieci wymiany informacji i uruchomienia programu grantowego w działaniach sektorowych – dodał Kaźmierczak.



Artykuł powstał po debacie „Polski lobbing na forum Unii Europejskiej", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

