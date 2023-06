Powiało chłodem na linii Kirgistan-Rosja

Kirgistan wciąż pozostaje w sferze wpływów Rosji. Pojawiające się zgrzyty we wzajemnych relacjach mogą martwić władze.

Od rozpadu ZSRR Kirgistan pozostawał w bliskich relacjach gospodarczych i politycznych z Rosją. Niestabilność kirgiskiej sceny politycznej, częste zmiany prezydentów i „kolorowe rewolucje”, nie miały wpływu na kształt tych relacji.

Nawet po agresji Kremla na Ukrainę z Biszkeku dochodził dwugłos: z jednej strony wykazywał zrozumienie dla poczynań rosyjskich, a z drugiej zaprzeczał wspieraniu agresora. Po uzgodnieniu wspólnego stanowiska między MSZ, a prezydentem Kirgistan zajął zdystansowane stanowisko wobec wojny, starając się jednakże nie dopuścić do polaryzacji społeczeństwa i wybuchu rozruchów. Znaczna część Kirgizów zaś otwarcie wspierała Rosję.

Ostatnio jednak coś w stosunkach dwustronnych zaczęło się zmieniać. Trzeba jednak pamiętać, że w porównaniu do innych państw regionu Kirgistan jest najbardziej uzależniony gospodarczo od Rosji.

Służba wojskowa, eksport żywności. Na linii Kirgistan - Rosja zgrzyta

Pierwszym silnym zgrzytem na linii Moskwa-Biszkek była kwestia służby Kirgizów w siłach zbrojnych Federacji na terytorium Ukrainy. Prezydent Sadyr Żaparow jednoznacznie określił stanowisko władz, ostrzegając swoich obywateli przed służbą w obcych siłach zbrojnych, za co grozi kara 10 lat więzienia.

To oczywiście odbiło się niekorzystnie na sytuacji kirgiskich migrantów zarobkowych w Rosji, którzy zaczęli odczuwać coraz silniejszą presję ze strony władz rosyjskich do przeniesienia z Rosji na tereny okupowanej Ukrainy.

Kolejnym uderzeniem Rosji w kirgiską gospodarkę stała się sprawa eksportu kirgiskich produktów rolnych. Przyczyną wstrzymania importu produktów mlecznych od 21 kwietnia była negatywna opinia rosyjskiej inspekcji Rossełchoznadzoru, która zarzuciła kirgiskim organom kontrolnym brak dbałości o jakość produktów mlecznych i brak dostatecznego nadzoru nad zdrowiem zwierząt w hodowlach. Chodziło o brak odpowiedniego oznakowania i dokumentacji. Już w lutym kontrola rosyjskiej agencji wykazała brak certyfikatów weterynaryjnych dla kirgiskich pstrągów, co skutkowało zablokowaniem ich eksportu do Rosji. W międzyczasie doszło też do blokady orzechów włoskich, makadamia oraz kandyzowanych owoców, które pochodziły z Chin i były reeksportowane przez kirgiskie firmy do Rosji. W tym przypadku przyczyną były niezgodności z ilościami podanymi w manifestach z rzeczywistymi.

Strona kirgiska nie jest tu bez winy, bowiem faktycznie doszło do zaniedbań przestrzegania standardów obowiązujących kraje członkowskie Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EaWG), do której oba państwa należą. Niemniej Biszkek coraz częściej postrzega rosyjskie działania jako tworzenie sztucznych barier wewnątrz wspólnego rynku.

Wskazywane są przy tym przykłady importu produktów spożywczych spoza strefy EaWG i podkreślanie niejasności standardów handlowych w ramach organizacji. To właśnie, zdaniem Biszkeku, jest wykorzystywane przez Rosję do dość swobodnego kreowania barier wejścia na rosyjski rynek. Ta sytuacja jest odbierana przez władze Kirgistanu jako działanie motywowane politycznie, a nie wynikające z przyczyn technicznych, które można szybko wyjaśnić na drodze negocjacji między odpowiednimi organami obu państw.

Dodatkowym czynnikiem rosyjskich blokad dla kirgiskiego eksportu ma być też krytykowana w Rosji inicjatywa prezydenta Żaparowa o zniesieniu równoprawności języka rosyjskiego jako urzędowego. Moskwa stoi na stanowisku, że ten krok jest naruszeniem praw mniejszości rosyjskiej i próbą wynarodowienia rosyjskojęzycznej ludności kraju. Faktem jest, że nie są prowadzone żadne prace legislacyjne nad pozbawieniem języka rosyjskiego obecnego statusu, ale poprzez blokady Rosja wydaje się wysyłać Biszkekowi ostrzeżenia.

Kirgistan ma duży problem z uniezależnieniem się od Rosji

W przeciwieństwie do sąsiednich republik, Kazachstanu i Uzbekistanu, Kirgistan nie może sobie pozwolić na konflikt gospodarczy z Rosją. Import z Rosji pokrywa bowiem prawie w całości kirgiskie zapotrzebowanie na paliwo, produkty medyczne czy chemiczne, a obroty handlowe wzrosły w 2022 r. o ponad 40-proc. r/r, do wartości 3,2 mld dolarów.

Choć bilans handlowy nadal pozostaje dla Kirgistanu niekorzystny, to eksport do Rosji wzrósł o 250-proc. do prawie 1 mld dolarów, natomiast import o 25-proc. do 2.2 mld dolarów. To sprawia, że Kreml dysponuje sporym wachlarzem potencjalnych form nacisku na Biszkek w przypadku zaostrzenia relacji politycznych.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma