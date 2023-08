Słowenia zmaga się ze skutkami powodzi, które dotknęły aż dwie trzecie mieszkańców kraju. Rząd ocenia, że to największa katastrofa naturalna w nowoczesnej historii państwa.

W związku z powodzią podjęto bardzo szeroko zakrojone działania ewakuacyjne.

Premier Słowenii powiedział, że wstępnie oszacowane straty pochłonęły ponad 550 milionów dolarów (500 milionów euro).

W niedzielę rano Polski Czerwony Krzyż wysłał pomoc do ogarniętego żywiołem kraju.

Jak donoszą media, w tym Deutsche Welle, powódź poczyniła ogromne straty w infrastrukturze drogowej kraju. Zniszczona została także spora część sieci energetycznej. Niestety w weekend (5 i 6 sierpnia) zginęły także 4 osoby. Największe straty odnotowano w regionie słoweńskich Alp.

Wzrastający poziom rzek i strumieni zmusił do ewakuacji bardzo wielu osób, zamieszkujących dotknięte powodzią regiony. Część z nich przeprowadzono za pomocą helikopterów i łodzi. Sama skala operacji ratowniczych była ogromna. W ciągu zaledwie 36 godzin podjęto aż 3 700 akcji ewakuacyjnych.

Premier szacuje możliwe straty. To conajmniej 500 mln euro

Wczoraj premier Słowenii Robert Golob powiedział, że wstępnie oszacowane straty przekroczyły 550 milionów dolarów (500 milionów euro). W jego ocenie to najbardziej dotkliwa katastrofa naturalna w najnowszej historii Słowenii. Polityk jest zdania, że dotkniętych zostało dwie trzecie mieszkańców kraju.

W niedzielę pewne było, że rzeki podmyły i doprowadziły do poważnego uszkodzenia (lub po prostu zerwania) trzech mostów.

Agencje informacyjne AFP i AP potwierdziły, że wiele dróg w kraju jest nadal pod wodą. Transport i dostęp do wielu mniejszych miejscowości jest utrudniony lub po prostu niemożliwy.

Obok Słowenii ucierpiała także sąsiednia Austria, choć w tym kraju skala katastrofy była o wiele mniejsza. Zaledwie 80 osób potrzebowało tam pomocy i ewakuacji.

Rzeka Mura utrudnia dalsze działania. Już zwrócono się do Komisji Europejskiej o pomoc

Rzeka Mura, która przepływa przez południową Austrię i wschodnią Słowenię, ma obecnie drugi najwyższy poziom wody w historii. Niestety w Austrii ten cały czas rośnie. Według cytowanych przez agencje informacyjne hydrologów sytuacja jest trudna do przewidzenia i nie można wykluczyć, że wody powodziowe poczynią jeszcze większe szkody.

Rząd Słowenii postanowił w sobotę zwrócić się do Komisji Europejskiej o pomoc z unijnego Funduszu Solidarności.

Najbardziej intensywne opady zanotowano w piątek, a w sobotę i niedziele zaczęły one nieco słabnąć. Polski Czerwony Krzyż chce nieść pomoc. Transport już jest w drodze

Polska pomaga Słowenii. Polski Czerwony Krzyż jest w drodze do zalanego kraju

W niedzielę wyruszył pierwszy transport z pomocą dla Słowenii, który zorganizował Polski Czerwony Krzyż. Informację potwierdził członek zarządu głównego PCK Michał Mikołajczyk.

Pierwsze dwie 18-tonowe ciężarówki z pomocą humanitarną wyruszyły do Słowenii z Lublina w niedzielę rano. Jak podało PCK w transporcie znajdują się męskie i damskie pakiety higieniczne, środki czystości, szczoteczki i pasty do zębów, żywność długoterminowa i przetworzona o łącznej wartości ponad 300 tys. złotych.

- Pomoc jest skierowana do osób, którym udało się pozostać w domach na wyższych piętrach, a także tych, które zostały ewakuowane do miejsc zbiorowego pobytu albo do bliskich w innych częściach kraju - powiedział Mikołajczyk.

W niedzielę rano z Polski wyruszyły także grupy ratownictwa medycznego i pomocy humanitarnej - w sumie sześć osób.