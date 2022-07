Powraca widmo brytyjsko-unijnej wojny handlowej

Wielka Brytania i Unia Europejska znów znalazły się u progu wojny handlowej w związku z Protokołem Północnoirlandzkim. Na pytanie o to, czy kolejne spięcia we wzajemnych relacjach będą miały wpływ na polskich eksporterów w Wielkiej Brytanii w rozmowie z WNP.PL odpowiada Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 2020 r. obserwowaliśmy spadek w polsko-brytyjskiej wymianie handlowej, ale to efekt koronawirusa, nie brexitu. - Jeśli porównamy dane na temat polskiego eksportu towarów i usług w 2020 r. i 2021 r., to widoczny jest wzrost i to dość szybki - rzędu 6-7 proc. w skali roku. W drugą stronę jest już gorzej, bo mamy spadek importu z Wielkiej Brytanii - wskazuje Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.

Zwraca też uwagę, że Wielką Brytanię i Polskę łączą wyjątkowe więzi. - Mówimy w tym momencie nie o wielkiej polityce, ale o relacjach pomiędzy ludźmi - zaznacza Mateusz Walewski, dodając, że właśnie z tego powodu wszelkie zawirowania, wywołane chociażby brexitem, nie są w stanie zaszkodzić wzajemnym relacjom.

Na szerszej płaszczyźnie utrzymuje się spór dotyczący zasad regulujących porozumienia handlowe UE-Wielka Brytania Unia (po brexicie) dla Irlandii Północnej. Zdaniem naszego rozmówcy ciężko w tej chwili prognozować dalszy bieg spraw. - Jako ekonomiście pozostaje mi jedynie mieć nadzieję, że politycy i prawnicy się dogadają, bo tutaj mamy do czynienia z problemem politycznym, a nie ekonomicznym - ocenia Mateusz Walewski.

Komisja Europejska wszczęła właśnie cztery nowe procedury prawne przeciwko Wielkiej Brytanii, po tym jak niższa izba brytyjskiego parlamentu przyjęła projekt ustawy o zniesieniu niektórych zasad regulujących porozumienia handlowe po brexicie dla Irlandii Północnej. KE, która nadzoruje stosunki UE-Wielka Brytania, stwierdziła, że niechęć Londynu do angażowania się w negocjacje, podważa ducha współpracy. Czy to oznacza, że wróciło widmo wojny handlowej między Królestwem a Unią Europejską?

- To kwestie polityczne i myślę, że prędzej czy później zostaną rozwiązane. W niczyim interesie nie leży, żeby doszło do rzeczywistej wojny handlowej między Wielką Brytanią i Unią Europejską. Obie strony muszą się dogadać.

Pytanie, czy kolejne spięcia we wzajemnych relacjach będą miały wpływ na polskich eksporterów w Wielkiej Brytanii, to tak naprawdę pytanie o wpływ tych sporów na wymianę handlową tego kraju z Unią. Jeśli przełoży się to na warunki handlu unijno-brytyjskiego, to oczywiście będzie to miało również wpływ na polskich eksporterów.

Jak jest z tą ekonomią po brexicie? Wiele obaw było o wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na wzajemne relacje gospodarcze i handlowe…

- Jeśli spojrzymy na dane dotyczące polskiego handlu, to w nich nie widać wpływu brexitu. Oczywiście Wielka Brytania stała się rynkiem pozaunijnym, brexit wpłynął na wymianę handlową, chociażby poprzez problemy związane ze zwiększoną biurokracją, nowymi cłami, stawkami podatkowymi i innymi wyzwaniami administracyjnymi. Ale nie oddziaływało to znacząco na polski eksport do Wielkiej Brytanii - zarówno dóbr, jak i usług. Tu obserwujemy cały czas dynamiczne wzrosty. Wszyscy spodziewali się, że będzie dużo gorzej.

Jednak ostatnie dane pokazują, że coś we wzajemnych relacjach się zmienia. W 2021 roku Wielka Brytania spadła z trzeciej pozycji na czwartą w polskim eksporcie (ustępując miejsca Niemcom, Czechom i Francji). W imporcie spadek był jeszcze większy, bo Wielka Brytania obsunęła się z dwunastej pozycji w 2020 r. na szesnastą w ubiegłym roku.

- Tu ważna jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu te dane pokazują wpływ samego brexitu, a w jakim są pochodną wewnętrznych kłopotów gospodarczych Wielkiej Brytanii. To nie są problemy z polskim handlem, tylko szersze problemy brytyjskiej gospodarki, które niewątpliwie mają związek z brexitem. Dodatkowo na to wszystko nałożył się COVID-19, który miał bardzo duży wpływ na handel zagraniczny. Obecnie bardzo ciężko oddzielić wpływ pandemii i brexitu na dane dotyczące wymiany handlowej.

W 2020 r. obserwowaliśmy spadek w wymianie, ale to efekt koronawirusa, nie brexitu. Jeśli porównamy dane na temat polskiego eksportu towarów i usług w 2020 r. i 2021 r., to widoczny jest wzrost i to dość szybki - rzędu 6-7 proc. w skali roku. W drugą stronę jest już gorzej, bo mamy spadek importu z Wielkiej Brytanii.

Reasumując, jeśli chodzi o polsko-brytyjskie relacje, to tak naprawdę brexit widać po stronie brytyjskich, a nie polskich eksporterów.

Po zawirowaniach w handlu międzynarodowym, wywołanych pandemią, polscy eksporterzy muszą się teraz mierzyć z nowym wyzwaniem, jakim jest wojna w Ukrainie. Czy brytyjski rynek, poza Unią, może być dla polskich eksporterów szansą na zastąpienie wschodnich rynków?

- Łącznie trzy wschodnie rynki, które zamknęły się po wybuchu wojny w Ukrainie, czyli Rosja, Białoruś i Ukraina, to pod względem wartości wymiany handlowej mniej więcej tyle, za ile odpowiada rynek brytyjski.

Jednak zupełnie inna jest tu struktura towarowa eksportu, dlatego nie można mówić o prostym zastępowaniu Wielką Brytanią innych rynków. Należy przy tym pamiętać, że przez wojnę w Ukrainie straciliśmy nie tylko eksport do trzech wspomnianych krajów, ale także na inne, odleglejsze rynki, jak np. Egipt.

Dlatego, biorąc pod uwagę zarówno skalę, jak i skład towarowy tego handlu, zastąpienie eksportu do tych państw eksportem do Wielkiej Brytanii jest mało prawdopodobne. Myślę jednak, że polskie firmy znajdą alternatywne rynki dla swojego eksportu, ale to się rozłoży po całym świecie.

Wspomniał pan o powstałych po brexicie wyzwaniach administracyjnych, z którymi muszą się mierzyć firmy celujące w brytyjski rynek: wzrost biurokracji, nowe stawki celne, kłopoty logistyczne. Czy to może odstraszyć biznes, którego jeszcze nie ma w Wielkiej Brytanii, przed wejściem na ten rynek?

- Wielka Brytania jest specyficznym rynkiem, jednak z perspektywy polskich eksporterów najważniejsza jest bardzo silna polska diaspora obecna tam, zarówno ta czysto ludzka, jak i biznesowa. Na Wyspach działa bardzo wiele organizacji biznesowych, co bardzo ułatwia nawiązanie kontaktów i wejście na ten rynek.

Mówimy w tym momencie nie o wielkiej polityce, ale o relacjach pomiędzy ludźmi i brexit w ogóle nie miał tutaj wpływu. Te silne relacje pomagają także pokonywać wspomniane wyzwania administracyjne.

Myślę, że gdybyśmy mieli do czynienia z wyjściem ze struktur unijnych jakiegokolwiek innego państwa, o wiele trudniej byłoby odtworzyć takie relacje, jak w Wielkiej Brytanii. Brexit nie był w stanie im zaszkodzić.