Powrót USA do porozumienia paryskiego i WHO wśród tematów rozmowy Merkel-Biden

Kanclerz Niemiec Angela Merkel w rozmowie telefonicznej z nowym prezydentem USA Joe Bidenem pogratulowała mu objęcia urzędu, z zadowoleniem przyjęła powrót USA do porozumienia paryskiego i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zaprosiła go do Niemiec.

Kanclerz i prezydent w poniedziałek zgodzili się, że konieczne są wzmożone międzynarodowe wysiłki, aby poradzić sobie z pandemią koronawirusa. Merkel zapewniła też, że Niemcy są gotowe wziąć na siebie odpowiedzialność za realizację zadań międzynarodowych wraz z partnerami europejskimi i transatlantyckimi - podała telewizja ARD.

Kolejnymi tematami rozmowy były kwestie związane z polityką zagraniczną, zwłaszcza z sytuacją w Afganistanie i Iranie, a także polityka handlowa i klimatyczna. Szefowa rządu Niemiec z zadowoleniem przyjęła decyzję USA o powrocie do porozumienia klimatycznego z Paryża.

Kanclerz zaprosiła też Bidena do złożenia wizyty w Niemczech, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Biden dzwonił już w sobotę do brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, a w niedzielę do prezydenta Francji Emmanuela Macrona.