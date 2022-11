Powstanie nowy surowcowy OPEC?

Rząd Indonezji bada możliwość powołania organizacji zrzeszającej państwa - producentów niklu i innych surowców niezbędnych do produkcji pojazdów elektrycznych. Stworzenie odpowiednika OPEC nie będzie jednak łatwe.

Indonezja myśli o powołaniu odpowiednika OPEC dla producentów niklu.

Jest to część ambitnego projektu modernizacji gospodarki kraju tysiąca wysp oraz przekształcenia Dżakarty w liczącego się gracza w instytucjach międzynarodowych.

Przed realizacją tego pomysłu stoją jednak liczne problemy, w tym opór UE i WTO.

Indonezja posiada największe na świecie złoża niklu i odpowiada za 38 proc. jego globalnej podaży. Jest drugim największym dostawcą cyny, a jednocześnie posiada drugie - po Chinach - największe na świecie potwierdzone złoża tego metalu. Oprócz tego jest piątym producentem boksytów i dysponuje szóstymi co do wielkości ich zasobami. Do tego doliczyć trzeba jeszcze złoto, miedź, węgiel kamienny, gaz ziemny i ropę naftową.

Jednak przemysł wydobywczy odpowiada zaledwie za 6,4 proc. PKB, a sama Indonezja jest zagrożona tzw. “klątwą surowcową” - sytuacją gdzie bogate złoża surowców mogą skutkować wstrzymaniem rozwoju gospodarczego.

Indonezja walczy z "klątwą surowcową" i napotyka na opór UE i WTO

Dżakarta od lat usiłuje zaradzić temu problemowi, jednak zdecydowane działania podjął dopiero obecny prezydent Joko Widodo. W styczniu 2020 r. wszedł w życie zakaz eksportu rudy niklu, zaś do połowy 2023 r. zakaz wywozu ma objąć nieprzetworzone cynę, miedź, złoto i boksyty. Rozwój przetwórstwa surowców ma być jednym z motorów rozwoju gospodarki. Kolejny ambitny pomysł to stworzenie kompletnego, krajowego łańcucha dostaw dla producentów pojazdów elektrycznych.

Już dotychczasowe kroki wywołały opór. Na początku 2021 r. UE wystąpiła z żądaniem powołania specjalnego panelu, mającego „dążyć do zniesienia niezgodnych z prawem ograniczeń wywozowych nałożonych przez Indonezję.” Komisja stara się bronić tym samym interesów europejskich firm, które już zainwestowały na archipelagu lub są zależne od importu rud.

Dżakarta jednak twardo broni swoich decyzji i planów. Minister inwestycji Bahlil Lahadalia stwierdził, że OPEC zapewnia potencjalnym klientom i inwestorom przewidywalność na rynku ropy. Jego zdaniem utworzenie podobnego kartelu odpowiadającego za wydobycie niklu, kobaltu i magnezu może usprawnić globalny proces transformacji energetycznej.

Zagraniczny kapitał i problemy z korupcją utrudniają plan prezydenta

Przed realizacją tego pomysłu stoją jednak liczne problemy, z których najmniejszymi są opór UE i WTO. W państwach OPEC wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej są zdominowane przez koncerny kontrolowane przez krajowe rządy, takie jak Saudi Aramco. W Indonezji natomiast przetwarzanie surowców to przede wszystkim domena firm zagranicznych.

Najważniejsze z nich to chiński Tsingshan i brazylijski Vale. Do tego ruda niklu wydobywana w Indonezji jest stosunkowo niskiej jakości, nadaje się do wyrobu stali nierdzewnej, a przystosowanie do wykorzystania do produkcji akumulatorów wymaga dalszej obróbki.

Inne wewnętrzne wyzwania utrudniające budowę własnych zdolności w dziedzinie wydobycia i obróbki rud to korupcja wśród urzędników i nieefektywność przedsiębiorstw państwowych. Zresztą sam pomysł kartelu miał już “zmrozić zachodnich inwestorów”, a bez nich Indonezja będzie zdana wyłącznie na Chiny. W ostatnim czasie Pekin aż dwukrotnie zwiększyły swoje inwestycje w Indonezji. Współpraca indonezyjsko-chińska jest jednak trudna, napiętnowana sporami politycznymi, a zależność od Pekinu Dżakarcie się nie uśmiecha.

Utworzenie kartelu producentów niklu nie będzie łatwe

Nie wiadomo także, czy inni ważni producenci niklu, czyli Australia, Kanada i Rosja, będą zainteresowani utworzeniem organizacji i zdolni do współpracy w jej ramach, jeśli do tego dojdzie. Canberrę, Ottawę i Moskwę dzielą fundamentalne różnice w sprawach międzynarodowych.

Niezbyt zachęcające są również doświadczenia innych. Chile, Argentyna i Boliwia rozważały powołanie OPEC producentów litu. Idea upadła, gdy Chile stwierdziło, że jest zainteresowane współpracą jedynie w zakresie wymiany doświadczeń z zarządzania wydobyciem i przetwarzaniem. Na przeszkodzie stanął brak zaufania między partnerami - kartel ma tylko wtedy sens, jeśli wszyscy uczestnicy przestrzegają ustalonych kwot wydobycia i cen.

Przypomnijmy na sam koniec, że Indonezja była jednym z pierwszych członków OPEC. Jednak w 2008 r. zawiesiła swoje członkostwo. Przyczyną były obawy o wpływ wysokich cen ropy na własną gospodarkę i cięć kwot wydobycia na finanse państwa. Do tego od 2004 r. Indonezja jest importerem netto ropy naftowej.

