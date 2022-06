Powstanie polsko-ukraińska firma produkująca broń i sprzęt wojskowy

Polska delegacja w Kijowie obiecała popierać Ukrainę w zakresie kwestii zniesienia ceł oraz dołączenia do konwencji o wspólnym tranzycie. Zapowiedziała także powołanie wspólnego polsko-ukraińskiego przedsiębiorstwa produkującego broń i sprzęt wojskowy oraz sprzęt uzupełniający.

Polska obiecała popierać Ukrainę w zakresie kwestii zniesienia ceł oraz dołączenia do konwencji o wspólnym tranzycie - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal

Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska będzie robić wszystko, aby "przekonać tych sceptycznych z UE", że Ukraina zasłużyła szybko na status kraju kandydującego do Unii.

Zostanie powołane wspólne polsko-ukraińskie przedsiębiorstwo produkującego broń i sprzęt wojskowy oraz sprzęt uzupełniający - zapowiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

W środę w Kijowie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Ukrainy Denysa Shmyhala. Polska jest pierwszym krajem od początku inwazji rosyjskiej, który spotkał się z rządem ukraińskim w tej formule.

Morawiecki mówił na konferencji po polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych, że Polska za swoją aktywność jest bardzo mocno atakowana propagandowo "na najróżniejsze sposoby poprzez rosyjskie trolle" i wielu miejscach świata widać ten atak.

"Myślę, że Rosja jest coraz bardziej przerażona relacjami polsko-ukraińskimi. Tym jak te relacje rosną, krzepną, tężeją. Jak jesteśmy w stanie budować przyszłość w oparciu o teraźniejszość" - mówił.

Stwierdził, że pomimo iż "Ukraina jest gnębiona" coraz bardziej ujawnia się "ogromny potencjał 80 mln ludzi, ogromnego terytorium, współpracujących ze sobą gospodarek, które są względem siebie - można rzec - uzupełniające". Morawiecki przyznał, że w niektórych dziedzinach nasze gospodarki konkurują ze sobą, ale - jak powiedział - "jesteśmy uzupełniającymi się w ogromnym stopniu państwami".

"Ten potencjał został na Kremlu dostrzeżony i rzeczywiście ta nasza współpraca rodzi się w tak przyspieszonym tempie, w tym jakże trudnym czasie (...) tworzy zupełnie nową perspektywę, o której mogliśmy tylko marzyć" - ocenił.

Dodał, że o takiej perspektywie marzył b. prezydent Lech Kaczyński i nawiązywał do jego słów, że nie jesteśmy w stanie zmienić dramatycznej przeszłości, ale jesteśmy w stanie sprawić, aby ona nie determinowała przyszłości.

"I to właśnie robimy poprzez podpisanie tych wszystkich memorandów" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że dokumenty te "stanowią przedsionek do zupełnie innej współpracy". "Do takiej współpracy jakiej do tej pory Ukraina nie miała z żadnym innym państwem. One być może będą stanowiły przedsionek do nowego traktatu polsko-ukraińskiego, o którym będziemy dyskutować w najbliższych tygodniach, miesiącach i kwartałach" - powiedział Morawiecki.

Po konsultacjach międzyrządowych premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował o podpisaniu ośmiu dokumentów dotyczących sfer: energetyki, wojskowo-obronnej, współpracy transgranicznej i celnej, polityki ekologicznej, polityki regionalnej, odbudowy Ukrainy oraz współpracy w zakresie pamięci narodowej.

Polska wesprze kandydaturę Ukrainy do UE

Będziemy robić wszystko, aby przekonać tych sceptycznych z UE, że Ukraina zasłużyła na status kraju kandydującego - zadeklarował w środę w Kijowie premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, "gdyby to od nas zależało, to Ukraina bardzo szybko przystąpiłaby do UE".

"Jesteśmy dla Ukrainy prawdziwym przyjacielem, ale wiemy także, że i Ukraina dla nas jest prawdziwym przyjacielem" - dodał.

Morawiecki zawracając się do Szmyhala zadeklarował, że Polska będzie robić wszystko, aby "przekonać tych sceptycznych z UE", że Ukraina zasłużyła szybko na status kraju kandydującego do Unii.

"Gdyby to od nas zależało, to Ukraina bardzo szybko przystąpiłaby do UE. Będziemy do tego namawiać wszystkich naszych partnerów z UE. Pokazywać im, żeby zdarli z siebie tę zasłonę krótkowzroczności i przekonywać do tego, że dziś - tu i teraz doświadczamy geopolitycznego momentu zwrotnego, którego punktem centralnym jest właśnie Ukraina" - podkreślił.

"Jakże małostkowi wydają mi się ci, którzy nie dostrzegają tego w różnych częściach wolnego świata" - dodał szef rządu.

Morawiecki wyraził też nadzieję, że "ta bohaterska walka, która dzisiaj jest przedmiotem podziwu całego wolnego świata przekona tych, którzy jeszcze za bardzo kalkulują, za bardzo małostkowo i małodusznie kalkulują pewne kroki związane, czy to z dostawami broni, czy z pomocą humanitarną, czy z pomocą finansową".

Morawiecki nawiązał też do wcześniejszych słów m.in. prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Polska będzie beneficjentem odbudowy Ukrainy. "Jednymi z pierwszych, którzy będą mogli korzystać, co daj Panie Boże jak najszybciej, na odbudowie Ukrainy" - powiedział Morawiecki.

"To, że tak razem, wspólnie patrzymy na tą przyszłość jest dla mnie też wielką nadzieją i takim zalążkiem radości na przyszłość, która jest przyćmiona przez ten wielki ból, który dzieje się dzisiaj na naszych oczach" - przyznał polski premier.

Premier Ukrainy: nowy poziom stosunków Ukraina-Polska

Porozumieliśmy się w zakresie wzmacniania współpracy przygranicznej między Ukrainą a Polską. Polska obiecała popierać Ukrainę w zakresie kwestii zniesienia ceł oraz dołączenia do konwencji o wspólnym tranzycie - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Podpisane umowy i memoranda świadczą o tym, że nowy poziom stosunków, jaki Ukraina i Polska zbudowały przez ostatnie trzy miesiące jest ukierunkowany na rozwój i jest produktywny. Mówię o ośmiu podpisanych dziś dokumentach w sferze energetyki, sferze wojskowo-obronnej, współpracy transgranicznej i celnej, polityki ekologicznej, polityki regionalnej, odbudowy Ukrainy oraz współpracy w zakresie pamięci narodowej - podkreślił Szmyhal.

Podpisaliśmy memorandum dotyczące powołania wspólnej komisji dotyczącej nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami naszych państw. Zostaną przygotowane zalecenia dotyczące stworzenia wspólnego polsko-ukraińskiego przedsiębiorstwa produkującego broń i sprzęt wojskowy - powiedział w środę na konferencji prasowej w Kijowie premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Zostanie powołane wspólne polsko-ukraińskie przedsiębiorstwo produkującego broń i sprzęt wojskowy oraz sprzęt uzupełniający. To wyprowadzi naszą współpracę na nowy poziom i pozwoli na stworzenie współczesnych rodzajów broni - dodał Szmyhal.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uhonorował premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Orderem Jarosława Mądrego drugiej klasy - powiedział w środę na konferencji prasowej w Kijowie premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Prezydent odznaczył naszych prawdziwych przyjaciół, naszych braci za nieustanną pomoc zarówno przed rozpoczęciem wojny jak i po jej rozpoczęciu - podkreślił Szmyhal.

Kaczyński: współpraca, która zbuduje związek o potężnych podstawach

Dochodziliśmy do głębokiego przeświadczenia, że potrzebna jest współpraca, która ma budować między naszymi narodami związek, który ma mieć naprawdę potężne podstawy - mówił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w środę w Kijowie.

"Takie spotkania międzyrządowe są dzisiaj w Europie swego rodzaju normą, ale to było czymś zupełnie niezwykłym. I to nie tylko dlatego, że odbywa się w Kijowie, w stolicy państwa prowadzącego wojnę, ale dlatego, że jego treść dalece przekraczała to, co zwykle dzieje się podczas tego rodzaju spotkań. To była treść, która obejmowała ogromną ilość różnych spraw, tematów" - oświadczył Kaczyński podczas wspólnej konferencji prasowej z ukraińskim premierem Denysem Szmyhalem oraz szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim.

Prezes PiS nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi premiera Szmyhala, dotyczącej porozumień, które były przedmiotem rozmów. "Zwróćcie państwo uwagę, tu mamy i kulturę, i sprawy wewnętrzne, i wiele spraw gospodarczych, i dzisiaj tak ważne, podnoszone w całym świecie sprawy środowiskowe. Krótko mówiąc, całe spektrum kwestii, które są dzisiaj ważne dla nas, a są ważne także w innych państwach, są ważne w każdym normalnym państwie i w relacjach między wszystkimi państwami" - podkreślił.

W tym kontekście wskazał na szansę zbudowania silnego związku między narodami i państwami: polskim i ukraińskim. Zapewnił, że podczas rozmów "wszędzie dochodziliśmy (w tej sprawie) do zgody".

"Więcej, dochodziliśmy do wspólnych przekonań, dochodziliśmy do takiego głębokiego przeświadczenia, że potrzebna jest współpraca, która ma budować ten związek między naszymi narodami. Związek, który ma mieć naprawdę potężne podstawy. Historia była różna, była często naprawdę bardzo trudna, ale dzisiaj jest pełna szansa na to, żeby stworzyć coś zupełnie nowego, nową jakość nie tylko w relacjach między naszymi państwami, ale być może także w relacjach europejskich, i co za tym idzie, także w europejskiej geopolityce" - powiedział Kaczyński.

Kaczyński poinformował ponadto o rozmowach prowadzonych "w różnych konfiguracjach", które dotyczyły spraw bieżących, które - jak mówił - "są najważniejsze na dziś, o sprawach wojny, dostaw broni, różnego rodzaju konieczności, które są z tym związane, o potrzebach, o różnych trudnościach".

"To była rozmowa przyjaciół, sojuszników. Rozmowa, która - jestem o tym głęboko przekonany - przejdzie do naszej wspólnej historii, i która będzie uważana za bardzo istotny krok w tym kierunku, na którym nam wszystkim zależy" - oświadczył Kaczyński.

"Oczywiście bardzo często, powiem także, że i z moich ust, padały słowa podziękowania, podziwu szacunku, takiego najgłębszego szacunku, dla tego, co czynią Ukraińcy, co czyni armia i inne formacje zbrojne, a także te nie-zbrojne, które pomagają na Ukrainie" - oświadczył wicepremier.

Jednocześnie - jak mówił - padały też słowa "wielkiego szacunku dla przywódców Ukrainy, dla pana prezydenta, dla pana premiera, dla całej tej ekipy, która już prawie 100 dni temu podjęła historyczną i niezwykle odważną decyzję".

"To zwycięstwo przyjdzie. Ja jestem o tym głęboko przekonany" - oświadczył Kaczyński. Swoje wystąpienie wicepremier zakończył słowami: "Niech żyje Ukraina, wolna zwycięska Ukraina! Niech żyje Polska!".