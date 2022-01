"Powstanie styczniowe" w Kazachstanie jest groźne dla uranu, ropy, gazu i bitcoina

Pierwsze dni nowego roku przyniosły Kazachstanowi wydarzenia bez precedensu: strajki rozlewające się po całym kraju, ataki na obiekty państwowe, rozlew krwi na ulicach, upadek rządu i ogłoszenie stanu wyjątkowego. Pod osłoną rosyjskich sił wojskowych w dniach 6-7 stycznia doszło do krwawego zduszenia wystąpień, przeradzających się w rewolucję. Spowoduje to silniejsze uzależnienie Kazachstanu od Rosji, która może kontrolować eksport strategicznych surowców: gazu, ropy oraz uranu.

Niepewność biznesu

Rewolta w cieniu mocarstw

Tokajew polecił rządowi odroczenie pełnego przejścia na sprzedaż gazu skroplonego za pośrednictwem elektronicznych platform obrotu i giełd o rok. W tym okresie wg głowy państwa kazachskiego należy starannie przygotować ramy regulacyjne, zapewnić przejrzyste działanie platform obrotu oraz wprowadzić mechanizmy ograniczające gwałtowny wzrost cen. Prezydent wydał również szereg dodatkowych instrukcji mających ustabilizować sytuację społeczno-gospodarczą. Wśród nich mowa m.in. o wprowadzeniu: państwowej regulacji cen oprócz skroplonego gazu do benzyny i oleju napędowego na okres 180 dni, regulacji cen na ważne społecznie produkty spożywcze. Decyzję w tym zakresie podejmą akimowie regionalni na podstawie sytuacji społeczno-gospodarczej w danym regionie. Mają być prowadzone prace nad ustawą „O upadłości osób fizycznych”.Te ustępstwa jednak nie wystarczyły i w Kazachstanie dalej dochodziło do krwawych starć. Prezydent Kazachstanu ogłosił 10 stycznia br. dniem żałoby narodowej.Rozruchy w Kazachstanie zaskoczyły światową opinię publiczną. Kraj, w odróżnieniu od innych sąsiednich republik uprzednio należących do ZSRR, przez trzy ostatnie dekady charakteryzował się największą stabilnością polityczną. Ten spokój był jednym z czynników przyciągających do niego od lat inwestorów zagranicznych.Czytaj także: Kazachstan i jego 30 gospodarczych lat pod lupą Zamieszki w Kazachstanie wcale nie są obojętne dla biznesu zagranicznego. Po pierwsze, ze względu na posiadane zasoby ropy naftowej, węgla i uranu Kazachstan odgrywa istotną globalnie rolę na rynku tych surowców.Państwo to kontroluje również 12 proc. światowych potwierdzonych złóż uranu i jest jego największym światowym producentem. Zamieszki spowodowały wzrost ceny uranu, jak również cen akcji innych producentów surowca. Choć producenci, Kazatomprom oraz francuski Orano, oświadczyli, że zamieszki nie mają wpływu na ciągłość produkcji surowca, inwestorzy obawiają się raczej o ciągłość dostaw i stabilność w przyszłości.Sytuacja w Kazachstanie ma też istotne znaczenie dla światowego rynku kryptowalut. W środę 5 stycznia br. po wyłączeniu Internetu w tym kraju „hashrate” Bitcoina (szybkość “wydobywania” kryptowaluty) spadł o ponad 10 proc.Po drugie, drżą inwestorzy bezpośrednio zaangażowani w kraju. Kazachstanowi na przestrzeni ostatnich dekad udało się przyciągnąć gros bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Azji Środkowej. Styczniowy kryzys polityczny to także niepokojąca informacja dla firm, które w ostatnim czasie zdecydowały się na wejście na rynek południowego sąsiada Kazachstanu – Uzbekistanu, traktując Kazachstan jako pomost do najludniejszego państwa regionu.Po trzecie, Kazachstan jest istotny gospodarczo dla Unii Europejskiej. Mimo pandemii w 2020 r. całkowity handel towarami między UE a Kazachstanem wyniósł 18,6 mld euro. Kraje wspólnoty importowały wówczas z tej środkowoazjatyckiej republiki towary na kwotę 12,6 mld euro. Przy czym prawie 94 proc. tej wartości przypadało na paliwa i produkty górnicze. W 2020 r. Kazachstan znalazł się na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o wielkość unijnego importu uranu. Ponieważ kraj jest ważnym dostawcą surowców energetycznych do UE, chociażby z tego pragmatycznego względu Wspólnocie nie powinny być obojętne jego losy polityczne.Po czwarte, wydarzenia rozgrywające się w Kazachstanie mogą mieć negatywny wpływ także na interesy naszych firm rodzimych. To tam działa najwięcej w Azji Środkowej firm z udziałem kapitału polskiego. Rozruchy mogą utrudniać im efektywne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach, zakłócać przemieszczanie się ludności i towarów. Protesty zagrażają wartości lokalnej waluty. Styczniowe wyłączenia internetu utrudniają normalną komunikację.Po piątek, przez Kazachstan biegnie szlak kolejowy z Chin do Europy. W przypadku przerodzenia się fali strajków w poważny konflikt w Kazachstanie mogłoby dojść do problemów z dostawami towarów z Kraju Środka na Stary Kontynent.Niezależnie od tego czym zakończy się styczniowy kryzys w Kazachstanie, zapewne istotnie zakłóci dotychczasowy wizerunek tego kraju jako bezpiecznej przystani dla napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyzwaniem dla władz Kazachstanu będzie odbudowa zaufania inwestorów zagranicznych.Naród Kazachstanu znajduje się w niezwykle trudnym położeniu. Z jednej strony jest ofiarą pogarszającej się sytuacji gospodarczej i nie można mu się dziwić, że oczekuje zmian. Natomiast opozycja jest słaba, nie posiada też silnego, jednoznacznego lidera. Władza, pozbywszy się opozycji, nie miała z kim negocjować.Obecnie wszystkim aktorom międzynarodowym zależy na zachowaniu istniejącego układu politycznego. Prezydent Władimir Putin nie pozwoli na to, żeby w Kazachstanie doszło do kolejnej „Kolorowej Rewolucji”. Władze chińskie też nie będą wspierać dążeń społeczeństwa kazachskiego do zmiany władzy. Administracja amerykańska zdaje się mieć natomiast szereg innych priorytetów w polityce zagranicznej i wątpliwe, aby chciała zaangażować potężne środki celem efektywnego wsparcia demonstrantów. Antony Blinken, amerykański sekretarz stanu po kilku dniach zwłoki oświadczył, że popiera obronę ładu konstytucyjnego, zaznaczając, iż należy powstrzymywać przemoc i chronić prawa człowieka.Czytaj także: Putin o sytuacji w Kazachstanie: nie pozwolimy na "kolorowe rewolucje" Kraj oraz państwa sąsiednie od dekad są przedmiotem gry wielkich mocarstw. Pierwsze reakcje Moskwy na kryzys w Kazachstanie wskazują, że Rosja nie zamierza tracić swoich wpływów w tym kraju i pozwolić „ulicy” na dojście do władzy. Kreml w początkowych komunikatach przestrzegał siły zagraniczne przed mieszaniem się w wewnętrzne sprawy tego kraju, jednocześnie później sam zdecydował się na interwencję swoich sił zbrojnych w Kazachstanie w formule Interwencji Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Umiejętne rozegranie przez Kreml kryzysu politycznego w Kazachstanie, przy ewentualnej bierności Zachodu i Chin mogłoby te wpływy jeszcze poszerzyć.Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy (kryzys polityczny na Białorusi, w którym prezydent Rosji wyciągnął „pomocną dłoń” do Aleksandra Łukaszenki) i te których spodziewamy się w roku bieżącym (eskalacja konfliktu na Ukrainie) jednoznacznie wskazują, że Rosja znajduje się w stanie wzmożonej aktywności na rzecz odbudowy swojej pozycji w republikach poradzieckich i ich otoczeniu. Kreml wydaje się być na dobrej drodze do przynajmniej częściowej odbudowy swoich wpływów na obszarze dawnego Imperium Rosyjskiego. Otwarte pozostają pytania: czym zakończy się interwencja wojsk rosyjskich w Kazachstanie, czy będzie miała charakter tymczasowy czy też jednak nie, czy spowoduje ograniczenie suwerenności gospodarczej kraju. Odpowiedzi na te pytania jeszcze nie znamy, a mają żywotne znaczenie dla bezpieczeństwa całej Eurazji.