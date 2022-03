Powyborcze przetasowania w Azji. Zyskają USA, stracą Chiny

Konserwatysta Yoon Seok-yeol został wybrany na prezydenta Korei Południowej. Przedstawiciel dotychczas opozycyjnej Partii Siła Narodu wygrał w wyborach powszechnych minimalną różnicą głosów, osiągając około 0,8 proc. przewagi nad Lee Jae-myungiem reprezentującego Partię Demokratyczną.

Mężczyzni czują się dykrymonowani

Bliżej USA, dalej od Chin

Po utarczkach związanych z oskarżeniami korupcyjnymi wobec ministra finansów w 2021 r. obecny prezydent elekt zrezygnował ze stanowiska prokuratora generalnego, co zbudowało w oczach wielu Koreańczyków jego wizerunek jako człowieka zasad. Jego wyborcy liczą na przełamanie niemocy dotychczasowego rządu w obszarze wyrównywania szans ekonomicznych- przede wszystkim kreacji miejsc pracy, zwiększenia dostępności mieszkań oraz zmniejszenia rozwarstwienia społecznego.Nowy prezydent Korei Południowej będzie mierzyć się z długą listą wyzwań. Kraj ten doświadcza największej fali zachorowań na COVID-19 od początku pandemii. 11 marca było to 380 tys. przypadków w 52 mln. kraju.Zmiana w urzędzie prezydenckim stanowi także wotum nieufności wobec Partii Demokratycznej, mającej ciągle większość w parlamencie. Moon Jae-in obiecywał wyrównanie szans społecznych, podczas gdy w ciągu jego kadencji sytuacja na rynku pracy, szczególnie dla młodych ludzi, stała się jeszcze trudniejsza, a ceny mieszkań nie przestały rosnąć. Równościowej polityce Partii Demokratycznej, szczególnie w obszarze równouprawnienia, towarzyszyło także poczucie zaniedbania dotychczas korzystnie usytuowanych grup społecznych.Roman Husarski z Instytutu Boyma przywołuje wyniki sondażu Hankuk Ilbo, zgodnie z którymi aż 79 proc. koreańskich dwudziestolatków uważa się za ofiary dyskryminacji ze względu na płeć. Zdaniem analityka młodzi mężczyźni “mają poczucie, że płacą największą cenę za zmiany społeczne. Zostali pozbawieni niemal wszelkich przywilejów swoich ojców, szczególnego traktowania w domu i w pracy, prawnego zarządzania rodziną”.Czytaj również: Korea Południowa kontroluje naukowców w obawie przed wyciekami know-how Nie jest więc przypadkiem, że Yoon Seok-yeol-a poświęcił uwagę młodym wyborcom płci męskiej. Antyfeministyczna nuta miała trafić do młodych mężczyzn, którzy w obliczu trudności na rynku pracy, czy ograniczonym możliwościom uniezależnienia się i kupna mieszkania, czuli się zagrożeni politykami mającymi na celu emancypację kobiet. Jak podaje Asia Nikkei wg. sondaży 58,7 proc. wyborców płci męskiej w wieku 20-29 lat oraz 52,8 proc. w wieku 30-39 lat, głosowało na Yoona.Nie jest jasne, w jaki konkretnie sposób nowy prezydent zmierzy się z wyzwaniami wewnętrznymi Korei Południowej. Polityk ten w dość ogólny sposób odnosił się do swoich planów, skupiając się przede wszystkim na krytyce głównego oponenta i aktualnie rządzącej Partii Demokratycznej. Jak podaje „The Korea Times” prezydent elekt zamierza odejść od modelu, w którym rozwój gospodarczy ma być napędzany inicjatywami państwa. Jego zdaniem należy stworzyć przedsiębiorcom warunki sprzyjające innowacyjności, która pozwoli sektorowi prywatnemu na napędzanie gospodarki. Wątpliwości wielu Koreańczyków wzbudza postulat zniesienia ograniczenia czasu pracy, obecnie wynoszącego 52 godziny w tygodniu. W państwie słynącym z przepracowania i nadużyć praw pracowniczych przez czebole (wielobranżowe konglomeraty), tego rodzaju poluzowanie może prowadzić do wzrostu wyzysku. Bloomberg zauważa, że koreańska giełda i wielkie firmy z optymizmem przyjęły wybór Yoona na prezydenta.Znacznie wyraźniej przedstawia się wizja polityki zagranicznej Yoon Seok-yeola. Zgodnie z wizją nowego prezydenta Korea Południowa ma odejść od polityki balansowania pomiędzy Chinami a USA, przy znaczenie bardziej stanowczym podejściu do Korei Północnej. Innymi słowy oznacza to zerwanie dotychczasowej polityki Seulu, który starał się zrównoważyć swoje relacje z kluczowymi partnerami. Choć Stany Zjednoczone od dawna miały dla Korei Południowej kluczowe znaczenie w kwestiach bezpieczeństwa, związki handlowe z Chinami zawsze stanowiły ważny punkt odniesienia dla decyzji politycznych Moon Jae-ina. Państwo Środka przyciąga czwartą część eksportu Korei Południowej.Nowy prezydent zamierza stanąć jednoznacznie po stronie świata zachodniego. Korea ma stać się, jak to określił Yoon Seok-yeol, „kluczowym krajem w walce o wolność, pokój i dostatek na świecie”. Prezydent elekt zadeklarował zamiar osiągnięcia bardziej klarownej pozycji swojego kraju wobec ekspansywnej polityki Chin, co prowadzić będzie to zaostrzenia stosunków na linii Pekin-Seul.Wyraźniejsze opowiedzenie się po stronie zachodu prowadzić będzie do wzmocnienia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Odbudowa silnych relacji z Waszyngtonem należy do priorytetów Yoon Seok-yeola, a towarzyszyć temu będzie także zacieśnienie współpracy państwami grupy Quad (Australia, Indie, Japonia, USA). Zgodnie z zapowiedziami prezydenta elekta Korea Południowa chce mieć większy wpływ na układ sił w Azji Wschodniej, stanowiąc przede wszystkim przeciwwagę dla coraz bardziej ekspansywnych Chin. Elementem wzmacniania sojuszy ma być także zmiana relacji z Tokio poprzez odejście od mocno antyjapońskiej polityki poprzednika. Zgodnie z doniesieniami Reutersa w piątek podczas rozmowy telefonicznej Yoona z japońskim premierem Fumio Kishidą politycy podkreślili znaczenie kooperacji w obliczu aktualnych zagrożeń w regionie.Yoon Seok-yeol obiecał także bardziej zdecydowane i stanowcze podejście do Korei Północnej. To także oznacza zerwanie dotychczasowej polityki negocjacji i partnerskiego zaangażowania Moon Jae-ina. Nowy prezydent deklaruje brak akceptacji dla prowokacji ze strony sąsiada, obiecując naprawę “złych nawyków” Pjongjangu. Brzmi to jak zarzut, zgodnie z którym miękka polityka ostatnich lat miała rozzuchwalić sąsiada z północy.Korea Południowa pod przywództwem nowego prezydenta ma znajdować się w stanie gotowości militarnej, pozwalającej na natychmiastową odpowiedź na ewentualny atak. Choć nie oznacza to zupełnego zerwania dialogu, element odstraszania będzie znacznie bardziej widoczny w polityce Yoon Seok-yeola niż w przypadku jego poprzednika.Zmiana kierunku polityki Korei Południowej będzie mieć duże znaczenie dla sytuacji w regionie. Jest to bowiem dziesiąta największa gospodarka świata, której lider zamierza zająć bardziej wyraźne miejsce na globalnej scenie politycznej. Z pewnością tempo reform i zmian ograniczone będzie przez większość parlamentarną Partii Demokratycznej, co zmienić się może dopiero po kolejnych wyborach planowanych na 2024 r.Bez względu na tempo zmian wewnętrznych, Korea Południowa może zyskać większą rolę w Azji Wschodniej jako kluczowy sojusznik Stanów Zjednoczonych w regionie, bardziej asertywnie odpowiadający na wyzwania płynące z Chin i Korei Północnej.