Pożar w zbiorniku z kwasem sparaliżował francuskie miasto

W podwykonawczym zakładzie metalurgicznym Airbusa blisko centrum miasta Pamier w departamencie Ariege na południu Francji w piątek zapalił się zbiornik z kwasem - poinformowały tamtejsze służby. Prefektura poinformowała, że nie ma ofiar śmiertelnych zdarzenia.

Mieszkańców miasta wezwano do niewychodzenia na zewnątrz w obawie przed pojawieniem się toksycznych oparów. "Mieszkańcy znajdujący się w pobliżu zakładu z ostrożności proszeni są o nie wychodzenie z domów. Pozostałych apelujemy, aby się nie przemieszczali. Wjazd do Pamier jest zabroniony, by nie utrudniać akcji służb ratowniczych" - przekazała na Twitterze prefektura.

Korespondent AFP przekazał, że po mieście jeżdżą radiowozy z głośnikami informującymi, by ludzie pozamykali okna w swoich samochodach, mieszkaniach oraz, by nie wychodzili na zewnątrz z powodu "ryzyka toksyczności" powietrza.

Ewakuacja miasta nie jest planowana - podaje prefektura. Do opanowania sytuacji na miejscu zaangażowano wszystkie możliwe środki - dodano.

Z relacji kilku mieszkańców miasta wynika, że słyszeli oni "nieduże eksplozje" przed pojawieniem się nad miastem szarawej chmury.

Pożar wybuchł w piątek około godziny 6.30 rano w zbiorniku z kwasem w piwnicy budynku. "Pożar szybko opanował cały budynek. Pracownicy zostali natychmiast ewakuowani. Ofiar nie ma" - przekazały lokalne władze.

Zakład jest największym prywatnym pracodawcą w departamencie Ariege.