Pożary na Rodos i Korfu. Nadpalone hotele kuszą cenami, MSZ przestrzega

Biuro podróży TUI zapowiedziało, że anuluje wszystkie loty na Rodos, zaplanowane na 28 lipca, w związku z pożarami. Z kolei ITAKA ma znacznie zredukować liczbę lotów na grecką wyspę i oferować swoim turystom korzystne alternatywy.

30 tys. osób musiało ewakuować się z samego Rodos.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przestrzega przed podróżami na Rodos i Korfu.

Polska skierowała do Grecji 149 strażaków do pomocy przy gaszeniu pożarów.

"Anulujemy imprezy turystyczne na wyspę Rodos z zaplanowanym wylotem 28.07.2023. Samoloty w tym dniu polecą po naszych klientów, którzy mają wtedy planowany powrót do Polski" - zapowiedziało w swoim komunikacie biuro podróży TUI.

Z kolei Itaka wydała komunikat dla turystów, którzy mieli zaplanowany wypoczynek w hotelach: Sun Beach, Ekaterini,Stafilia Beach, Genadii Grand, Ledras. "Na wylot w dniu 28 lipca 2023 r. proponujemy zamianę rezerwacji na inną wybraną ofertę dostępną aktualnie w sprzedaży lub na pobyt w innym hotelu w innym terminie na Rodos, lub bezkosztową rezygnację".

Podobną deklarację w sprawie powyżej wymienionych hoteli przedstawiło biuro podróży Rainbow Tours. Jednakże, jak zapowiedzieli przedstawiciele biura ITAKA, oferta turystyczna biura na północy wyspy działa nadal bez zakłóceń.

Polskie MSZ przestrzega przed wyjazdami na Rodos i Korfu

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca się do turystów z apelem o rezygnację z wyjazdów na wyspy Korfu i Rodos, gdzie - w związku z utrzymująca się falą upałów - nadal istnieje duże zagrożenie rozprzestrzenianiem się pożarów.

Te apele nie spotykają się jednak ze zrozumieniem części biur podróży, linii lotniczych czy turystów. Brytyjska gazeta inews podaje przykład linii lotniczej Easy Jet, która oferuje wycieczki do miejscowości Lindos na Rodos, która ucierpiała w wyniku pożarów. W ofercie jest również ośrodek Lindos Imperial Resort & Spa, który został nadpalony. W ramach oferty przewidziane są zniżki na pobyt w uszkodzonych przez ogień hotelach.

Niestety do sytuacji, w której w regionie klęski żywiołowej trafiają nowi turyści przyczyniają się również linie lotnicze, np. Ryanair nie zaoferował swoim klientom możliwości zwrotów biletów do regionów objętych pożarami. W związku z tym dochodziło do sytuacji, że "nowi turyści" trafiali wprost do centrów pomocy - podaje inews.

Ewakuacja z Rodos największą akcją ratowniczą w historii Grecji

W sumie ewakuowanych jest już 30 tys. osób (to największa ewakuacja w historii Rodos), w tym kilka tysięcy turystów. Prawie 5 tys. z nich musiało przenieść się z hoteli do tymczasowych miejsc noclegowych w szkołach czy halach sportowych w bezpiecznych częściach wyspy.

- To największa operacja bezpiecznego transportu mieszkańców i turystów, jaką kiedykolwiek przeprowadzono w naszym kraju - powiedział już w niedzielę po południu rzecznik greckiej straży pożarnej, Ioannis Artopios, cytowany przez Guardiana.

W ramach akcji ratowniczej na lotnisku w Rodos utworzono specjalny punkt informacyjny dla turystów, którzy np. w wyniku pożarów utracili swoje dokumenty podróżne.

W Grecji trwa walka z żywiołem. W ciągu ostatnich 12 dni wybuchało przeciętnie 50 nowych pożarów dziennie. Nie ma na razie informacji o ofiarach śmiertelnych pożarów - podał Reuters.

Do pomocy przy gaszeniu pożarów w Grecji zawiązała się międzynarodowa koalicja

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i umów międzynarodowych do Grecji wysłano setki strażaków oraz samolotów i śmigłowców gaśniczych.

I tak, Polska skierowała do Grecji 149 strażaków, Rumunia – 130, Bułgaria – 70, Słowacja – 31, a Malta – 20. Samoloty i śmigłowce gaśnicze są z Chorwacji, Egiptu, Francji, Włoch, Jordanii i Turcji.

Gospodarka Grecji jest w dużym stopniu uzależniona od turystyki - odpowiada ona za 25 proc PKB i jedno na pięć miejsc pracy w kraju. Oprócz Rodos, zagrożenie pożarowe w Grecji dotyczy innych wysp m.in. Krety, Evii oraz Korfu, skąd w ostatnich dniach było ewakuowanych 2500 turystów.