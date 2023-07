W poniedziałek od godzin porannych wznowiono akcję gaśniczą na greckiej wyspie Rodos. Tej nocy przyleciały śmigłowce gaśnicze przystosowane do transportu zbiorników z dużą ilością wody. W ramach pomocy 2 maszyny dostarczyła Francja i Turcja, a po jednej Jordania i Chorwacja.

Pożary na Rodos szaleją od minionego wtorku, tymczasem dopiero teraz do akcji włączą się dodatkowe zagraniczne helikoptery

Jedni turyści szukają możliwości, aby szybko ewakuować się z wyspy, tymczasem kolejni goście przylatują na wakacje.

Jadąc na wakacje warto się dodatkowo ubezpieczyć i mieć ze sobą gotówkę.

Pożary szalejące od minionego wtorku w południowej części greckiej wyspy Rodos zmusiły już ponad 30 tysięcy turystów oraz miejscową ludność i pracowników hoteli do ewakuacji. Spłonęło 5 dużych hoteli i dziesiątki mniejszych obiektów, zniszczeniu uległa infrastruktura techniczna.

Od piątku rozpoczęła się akcja pomocy i przewożenie statkami oraz łodziami turystów, którzy uciekli na plaże i tam oczekiwali na pomoc. Problemem jest to, że w sobotę rozprzestrzeniający się ogień, podsycany podmuchami wiatru, odciął drogę dojazdową do lotniska, wiodącą z południa wyspy.

Władze w Atenach w początkowej fazie pożaru do akcji gaszenia skierowały tylko 5 helikopterów i 170 strażaków, co okazało się niewystarczające. Na Rodos pomagają ekipy polskich i słowackich strażaków oraz kanadyjskie pogotowie lotnicze. Jednak dopiero w obliczu groźby przesunięcia się ognia na północną część wyspy, zwróconą się o szerszą pomoc międzynarodową.

Ewakuacja turystów i lokalnej ludności przebiega sprawnie, ale skala przedsięwzięcia jest ogromna

Wiele osób uciekało z hoteli i wiosek turystycznych tylko z bagażem turystycznym, często bez dokumentów. Teraz czekają na pomoc rezydentów i biur podróży, ale nie zawsze te działania są efektywne, bowiem tour operatorzy często sprzedawali wycieczki w ramach oferty własny dolot samolotem i pobyt w wybranym hotelu. Czyli praktycznie za nic nie odpowiadają.

Wiadomo, że na Rodos jest obecnie kilka tysięcy Polaków. Ilu? Tego dokładnie nikt nie wie, bowiem część wykupowała pobyty w zagranicznych biurach.

- W związku z obecną sytuacją w Grecji Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ambasada RP w Atenach na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w kontakcie z turystami. Obecnie życie obywateli polskich nie jest zagrożone. Obsługą logistyczną turystów zajmują się miejscowe służby oraz biura podróży, które są odpowiedzialne za ich pobyt w Grecji - czytamy w komunikacie polskiego MSZ opublikowanego w niedzielę w godzinach wieczornych.

Telefon kontaktowy polskiej placówki dyplomatycznej w Atenach + 693 65 546.

Sytuacja jest ekstremalnie trudna, bowiem część właścicieli hoteli zlokalizowanych w północnej, wolnej od klęski żywiołu części wyspy, nie zgadza się na czasowe wstrzymanie przyjmowania gości. Dlatego samoloty z turystami nadal lądują na lotnisku Paradisi oddalonym 16 kilometrów od stolicy wyspy. Operator zarządzający portem lotniczym, niemiecka spółka Fraport w wydanym oświadczeniu podała, że pomimo pożarów nie ma żądnego niebezpieczeństwa dla bieżącej realizacji operacji lotniczych.

Niemieckie biuro podróży TUI, które ma na wyspie około 40 tysięcy turystów, z czego około 8 tysięcy w strefie zagrożonej ogniem, wstrzymało do wtorku loty i transportuje poszkodowanych do domów. Podobnie linie lotnicze Jet2.com wysyłają 5 pustych samolotów, aby ewakuować Brytyjczyków. Jednak Ryanair nie zawiesił połączeń.

W ciągu najbliższych godzin rozstrzygnie się czy strażacy, wojsko i greckie służby techniczne opanują pożar i nie dopuszczą do jego rozprzestrzeniania się. Zniszczenia będą jednak ogromne, a zanieczyszczenie toksycznymi związkami utrzymywać się będzie w powietrzu przez kolejne tygodnie. Ekstremalnie wysokie temperatury utrzymujące się od ponad miesiąca w całej Grecji pokazały dobitnie, że ten kraj jest nieprzygotowany do stawiania czoła klęskom żywiołowym.

Kolejny raz okazało się, że Grecja nie jest przygotowana na samodzielną walkę z pożarami

Brakuje sprzętu, helikopterów i samolotów gaśniczych, wyszkolonego personelu technicznego i strażaków. Dodatkowo okazało się, że nie ma planów ewakuacji ogromnych ilości turystów i są poważne problemy z koordynowaniem akcji ratowniczej.

Dla turystów jest to także pewna nauczka, że jadąc na wakacje warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, których teraz doświadczają. Warto także mieć ze sobą trochę gotówki, ponieważ dotarcie do bankomatów jest niemożliwe, a za świadczone usługi nie można płacić kartą, bowiem nie funkcjonuje system transmisji danych. Najważniejsze jest jednak to, że greckie służby nie odnotowały żadnej ofiary śmiertelnej w trakcie prowadzonej ewakuacji.