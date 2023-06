Pożary w Kanadzie mogą potrwać całe lato

Pożary w Kanadzie znów przybierają na sile, a władze Quebecu ostrzegają, że mogą potrwać nawet całe lato. W całym kraju jest 426 aktywnych pożarów.

Pogarsza się sytuacja w prowincji Alberta, gdzie nakazano kolejne ewakuacje. Miasto Edson w Albercie jest ewakuowane po raz drugi od maja. W pewnych miejscach w Albercie ogień jest tak potężny, że zastępy strażaków musiały się wycofać.

Zagrożonych ewakuacją jest wiele innych miejsc, w tym w Quebecu, gdzie ewakuowano już ponad 13 tys. osób. Minister bezpieczeństwa publicznego prowincji François Bonnardel oznajmił w sobotę, że sytuacja na północnym zachodzie jest nadal bardzo trudna. - Po raz pierwszy w historii Quebecu musimy walczyć z tyloma pożarami. Walka z nimi potrwa naszym zdaniem całe lato - powiedział Bonnardel.

Pożary lasów rozprzestrzeniły się w piątek w zachodniej prowincji Kanady - Kolumbii Brytyjskiej, podczas gdy wciąż nie udało się ugasić ognia trawiącego lasy w położonym na wschodzie Kanady Quebecu.

Według Kanadyjskiego Międzyagencyjnego Centrum Pożarów Lasów (CIFFC) w tym roku doszło już do 2372 pożarów, które spopieliły 4,3 miliony hektarów; około 15 razy więcej niż wynosiła średnia roczna w ciągu ostatniej dekady. Chociaż pożary są częstym zjawiskiem w Kanadzie, nietypowe jest to, że obecnie występują one jednocześnie na wschodzie i zachodzie, co ogranicza możliwości straży pożarnej i podsyca obawy o konsekwencje zmian klimatycznych.