Pozorny spokój na gorącej granicy

Prezydent Kirgistanu Sadyr Żaparow chwili się sukcesem procesu delimitacji granic z Uzbekistanem. Czy powinien?

Sadyr Żaparow ogłosił bliską finalizację przebiegu niewielkiego spornego odcinka granicy z Uzbekistanem. Powołując się na ten rzekomy sukces, mający potwierdzać zdolność Biszkeku do pokojowego rozwiązywania problemów granicznych.

W istocie sprawa delimitacji granicy kirgisko-uzbeckiej nie jest ani prosta ani „prawie” sfinalizowana.

Nierozwiązanym problemem jest bowiem sprawa przygranicznego kirgiskiego rezerwuaru wody Kempir-Abad.

Zbiornik Kempir-Abad zaopatruje w wodę Kirgizów i Uzbeków, ale to strona uzbecka wykorzystuje zdecydowaną większość jego zasobów, będących w wspólnym zarządzie obu państw (udziały po połowie). Ze względu na strategiczne znaczenie obiektu dla nawadniania Kotliny Fergańskiej, Taszkent dąży do przejęcia pełnej kontroli nad 4485-hektarowym zbiornikiem, oferując w zamian Kirgizom 19 tysięcy hektarów w dowolnym obszarze przygranicznym. Ku zaskoczeniu lokalnych społeczności, prezydent Żaparow wydawał się gotowy na przyjęcie propozycji, wskazując na korzyści terytorialne, choć do niedawna ze strony rządowej padały zapewnienia, że nie ma mowy o oddaniu „nawet centymetra” kirgiskiej ziemi.

Strategiczne tereny budzą emocje, dostęp do wody jeszcze większe

Podejmując negocjacje ze stroną uzbecką władze w Biszkeku nie spodziewały się szybko rosnącej fali społecznego niezadowolenia. W procesie delimitacji założone były konsultacje ze społecznościami lokalnymi i - jak zapewniają władze - takowe się odbyły. W istocie jednak trudno mówić o konsultacjach, bowiem na spotkaniach z szefem rządu i prezydentem przedstawiciele społeczności lokalnych otrzymali jedynie informacje o planowanych zmianach w przebiegu granicy. Gdy więc wieść o możliwości przekazania Uzbekom kontroli nad rezerwuarem obiegła dystrykt, coraz więcej mieszkańców zaczęło na ulicach wyrażać swoje niezadowolenie.

Oliwy do ognia dolewali aktywiści, którzy informowali demonstrantów o niejawnym protokole uzbecko-kirgiskim, procesowanym przez parlament. Mowa jest w nim o wymianie Kempir-Abad na inne uzbeckie tereny. Próby przekonywania demonstrantów przez władze, że dostęp do wody będzie gwarantowany na dotychczasowym poziomie, a republika zyska terytorialnie na tej wymianie, spełzły na niczym. Nie tylko nie uspokoiły nastrojów, ale wręcz je zaogniły. Pojawiły się oskarżenia wobec władz lokalnych i centralnych o manipulacje, a nawet łamanie konstytucji.

Do akcji wkraczają służby porządkowe, masowe zatrzymania

Władza nie pozostaje bierna wobec eskalacji oburzenia i coraz ostrzejszych haseł wznoszonych przez demonstrujących. Do regionu skierowano dodatkowe siły policyjne, które zaczęły zatrzymywać najbardziej krewkich manifestantów oraz aktywistów. Pojawiły się też doniesienia, że policja dokonuje masowych zatrzymań działaczy i opozycjonistów, którzy są przeciwni porozumieniu z Uzbekistanem.

Dokładna liczba zatrzymanych nie jest znana, bowiem policja odmawia podania jakichkolwiek informacji o podejmowanych działaniach. Coraz goręcej jest też w parlamencie, gdzie skupiona wokół Rawszana Dżejenbekowa opozycja zawiązała komitet obrony Kempir-Abad. Prezydent Żaparow nazwał ich prowokatorami wprowadzającymi opinię publiczna w błąd i stwierdził, że 99-proc. obywateli popiera działania władz w sprawie delimitacji. Nie są jednak znane badania społeczne potwierdzające tę opinię.

Delimitacja na pewno nie zakończy społecznych niepokojów

Proces wymiany terytoriów, który prezydent Żaparow uznał już za swój sukces, nagle stał się bardzo odległy od finalizacji. Co prawda podpisanie porozumienia z Uzbekistanem praktycznie kończy delimitację, ale na pewno nie zakończy społecznych wystąpień.

Kirgiski prezydent podpisując porozumienie z Uzbekistanem, pośrednio wskazywał, kto jest odpowiedzialny za krwawe wydarzenia w regionie (obłasti) batkeńskim w czasie tadżycko-kirgiskiego konfliktu granicznego. Trwa on między obu państwami od 30 lat, ale gwałtownie zaostrzył się w ostatnich kilkunastu miesiącach. Przedmiotem sporu jest enklawa tadżycka Woruch na terenie Kirgistanu, którą tadżycki prezydent Rahmon chciałby połączyć z Tadżykistanem. Dodatkowym i w tej chwili głównym przedmiotem sporu jest dostęp mniejszości tadżyckiej do wody, który w opinii Duszanbe strona kirgiska stara się ograniczyć.

Kirgistan w niedalekiej przeszłości doświadczał gniewu społecznego demonstrowanego na ulicach. . Powinien też pamiętać, że jego poprzednicy zwykle nie kończyli kadencji, a niektórzy przebywają w więzieniu (jak Ałzambek Atambajew) lub uciekli z kraju (jak Kurmanbek Bakijew).

