Praca w domu: mniejszy kontakt z szefem to problem tylko dla co piątego Niemca

Prawie co druga osoba zatrudniona w Niemczech pracuje obecnie w domu. Tylko w ten sposób firmy mogą chronić swoich pracowników przed wirusem. Więcej niż jeden na dwóch pracowników ocenia swoją produktywność w biurze domowym jako wyższą, wynika z badań firmy Bitkom - pisze we wtorek dziennik "Welt" i zauważa, że mniejszy kontakt z przełożonymi to problem tylko dla co piątego Niemca.

Prawie połowa Niemców pracuje - przynajmniej kilka dni w tygodniu - we własnych czterech ścianach. 25 procent pracujących w Niemczech przeniosło się nawet całkowicie do domu. Tak wynika z reprezentatywnej ankiety przeprowadzonej przez cyfrowe stowarzyszenie Bitkom.

O tym, jak silna jest w rzeczywistości zmiana, świadczy porównanie z sytuacją sprzed wybuchu pandemii: tylko 3% osób pracujących wcześniej pracowało wyłącznie w domu, 15% czasami pracowało w domu.

Bitkom spodziewa się spadku obecnych liczb po pandemii. Ale w sumie ponad jedna trzecia ludności pracującej powinna po pandemii dalej przynajmniej tymczasowo pracować z domowego biura, a osiem procent, nawet wyłącznie.

"Kryzys koronawirusa pokazał, że elastyczna praca nie obniża jakości wyników pracy - wręcz przeciwnie" - mówi prezes Bitkom Achim Berg. "Praca niezależnie od czasu i miejsca może przynieść korzyści wszystkim stronom, ale wymaga to głębokiej zmiany kulturowej w świecie pracy".

Z badania Bitkom wynika, że trzy czwarte pracujących uważa, że w Niemczech powinno się częściej korzystać z biura domowego, dlatego, że ma to pozytywny wpływ na politykę klimatyczną, ponieważ ruch uliczny jest zmniejszony, a tym samym odciąża klimat.

Wiele osób pracujących widzi też inne powody przemawiające za pracą w domu. Więcej niż jeden na dwóch ocenia swoją produktywność w biurze domowym jako wyższą, prawie jedna trzecia nie widzi zmian. Ponad czterech na dziesięciu pracowników jest bardziej zadowolonych z pracy w domu.

Około jedna trzecia twierdzi, że pracuje dłużej w domu niż w biurze, a ponad połowa nie widzi zmian w godzinach pracy. Eksperci postrzegają to również jako zagrożenie, które należy przezwyciężyć. "Jednym z największych wyzwań w pracy z domu jest rozróżnienie między życiem zawodowym a prywatnym" - mówi prezes Bitkom. "Pomagają w tym jasne zasady i porozumienia między pracodawcą a pracownikiem". W końcu dobre 20 procent twierdzi, że ma trudności z oddzieleniem życia prywatnego od pracy.

Badanie Bitkom pokazuje również, że koledzy są bardziej popularni niż przełożeni. Ponad połowa ankietowanych wskazała brak kontaktu ze współpracownikami jako wadę pracy w biurze domowym. Ale mniejszy kontakt z przełożonymi to problem tylko dla co piątego.

Brak infrastruktury technicznej, na przykład wolne łącze internetowe i silna kultura obecności w firmie to główne powody, dla których osoby, którym ogólnie wolno, nie korzystają z biura domowego. Co siódma osoba powstrzymuje się od pracy w domu, ponieważ chce ściśle oddzielić życie zawodowe od prywatnego, wynika z badania Bitkom.

Prawie co czwarty twierdzi, że nie otrzymuje żadnego wsparcia, na przykład w postaci smartfona lub notebooka. Większość osób pracujących opowiada się za zachętami podatkowymi do korzystania z biura w domu.

Badanie Bitkom zostało przeprowadzone w październiku i listopadzie br.