Pracownicy z Bałkanów wracają do domów na Święta. Korki na przejściach granicznych

Wracający do domów na Święta z krajów Europy Zachodniej pracownicy pochodzący z państw bałkańskich spowodowali korki na przejściach granicznych między Słowenią i Chorwacją oraz Węgrami i Serbią - informuje w sobotę agencja AP.

Mimo pandemii koronawirusa i licznych ograniczeń zniechęcających do podróży, na przejściach granicznych utworzyły się ogromne korki, w których tysiące ludzi godzinami czekało na przejazd w piątek i w sobotę - relacjonuje Associated Press.

Wielu obywateli Turcji, Serbii, Macedonii Północnej, Kosowa oraz Bośni i Hercegowiny pracuje w krajach Europy Zachodniej. W okresie świątecznym tradycyjnie wracają oni w swoje rodzinne strony, zazwyczaj podróżując samochodami.

Niektóre kraje UE, w których mieszka wielu migrantów, wprowadziły obowiązek przechodzenia przy powrocie do kraju testu na obecność koronawirusa i kwarantanny, mając nadzieję, że te kroki zniechęcą ludzi do podróżowania do krajów, gdzie jest niebezpieczna sytuacja epidemiczna.

Bałkany są jednym z najmocniej dotkniętych pandemią regionów Europy. Według zestawienia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Serbia znajduje się na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby nowych zakażeń na mieszkańca w ostatnich dwóch tygodniach. Wysokie miejsca na liście zajmują również Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia Północna i Bułgaria. Pod względem liczby zgonów na Covid-19 na jednego mieszkańca najgorsza sytuacja panuje w Bułgarii, następnie w Słowenii, na Węgrzech, w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz w Macedonii Północnej.

Szpitale na Bałkanach są przepełnione, a wizyty krewnych z zagranicy są zazwyczaj okazją do częstszych kontaktów i spotkań rodzinnych, które potencjalnie mogą jeszcze pogorszyć sytuację - ocenia agencja AP.

Według serbskiej telewizji RTS, w ciągu ostatnich 24 godzin do Serbii wjechało 16 tys. osób, a w nocy z piątku na sobotę czas oczekiwania na przekroczenie granicy między Węgrami a Serbią wynosił ponad cztery godziny.