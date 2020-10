Prawie 4 tys. nowych zakażeń koronawirusem w Indonezji, na Filipinach prawie 2 tys.

W ciągu ostatniej doby w Indonezji wykryto 3906 nowych zakażeń koronawirusem i zmarły 92 osoby chore na Covid-19 - podały we wtorek władze tego kraju. Na Filipinach liczba nowych infekcji wyniosła w tym czasie 1990, co jest najniższym wynikiem od trzech tygodni.

Dla Indonezji wtorek jest drugim z kolei dniem, kiedy poinformowano, że liczba nowo wykrytych przypadków SARS-CoV-2 wyniosła mniej niż 4 tys. Nowych zakażeń jest jednak o ponad 600 więcej niż dzień wcześniej.

Łącznie od początku pandemii w czwartym najludniejszym kraju świata odnotowano 340 622 infekcje koronawirusem, z czego 12 027 skończyło się zgonem pacjentów. To największa liczba ofiar śmiertelnych w Azji Południowo-Wschodniej.

Więcej wykrytych zakażeń w regionie mają tylko Filipiny - 344 713, ale tam obecnie sytuacja jest lepsza. We wtorek poinformowano o zdiagnozowaniu 1990 nowych infekcji, co było najniższą liczbą od 25 września. Zmarło 40 zakażonych osób, wobec czego liczba ofiar pandemii wzrosła do 6372.

Wzrost liczby nowych infekcji odnotowano z kolei w Malezji, która jeszcze latem notowała jedynie pojedyncze przypadki Covid-19. We wtorek poinformowano o wykryciu tam 660 nowych infekcji i śmierci czterech zakażonych osób. Ponad połowa chorych to mieszkańcy stanu Sabah na północno-wschodnim krańcu wyspy Borneo. W stanie wprowadzono ścisłe obostrzenia dotyczące swobody poruszania się. W tym tygodniu restrykcje wejdą też w życie w stolicy Malezji Kuala Lumpur.

Łącznie w całym kraju wykryto dotąd 16 880 przypadków koronawirusa i zarejestrowano 163 zgony pacjentów z Covid-19.