Prawie pół biliona dolarów. Tak Japonia odbudowuje gospodarkę

Rząd premiera Fumio Kishidy przyjął trzeci już pakiet stymulacyjny, mający pomóc wyjść japońskiej gospodarce z problemów spowodowanych pandemią COVID-19. W gospodarkę ma zostać wpompowanych aż 55,7 biliona jenów (490 miliardów dolarów). Większy nacisk położono na kwestie socjalne. Wiele elementów programu budzi jednak kontrowersje.

Pocovidowa stymulacja

Pakiet jest elementem “nowego kapitalizmu”, wymyślonego przez Kishidę nowego szyldu dla próby sprawniejszego wdrożenia reform inicjowanych przez poprzednie rządy. “Nowy kapitalizm” ma na celu wspieranie inwestycji w naukę i zaawansowane technologie, takie jak np. półprzewodniki, a także przyspieszenie wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzeń.Podniesienie dochodów, które od lat znajdują się w stagnacji, co przekłada się na rosnące nierówności społeczne, ma zostać osiągnięte dzięki rządowym zachętom dla pracodawców w postaci ulg podatkowych i subsydiów. Kolejny istotny punkt w agendzie gospodarczej rządu to wsparcie dla digitalizacji.Jest to już trzeci od początku pandemii pakiet stymulacyjny japońskiej gospodarki. Pierwszy, uchwalony w kwietniu 2020 opiewał na 48,4 biliona jenów. Drugi pakiet z grudnia tego samego roku obejmował 40 bilionów jenów. Realizacja trzeciego pakietu wymagać będzie specjalnego budżetu, na który środki mają zostać zebrane m.in. poprzez emisje obligacji skarbowych.