Premier Albanii: OBWE dołoży starań na rzecz wstrzymania walk w Donbasie

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) dołoży wszelkich starań, by doprowadzić do trwałego wstrzymania ognia w konflikcie z separatystami w Donbasie na wschodzie Ukrainy - oświadczył premier i minister spraw zagranicznych Albanii Edi Rama.

Polityk, którego kraj przewodniczy w tym roku OBWE, składa w poniedziałek wizytę w Kijowie, gdzie przeprowadził rozmowy z szefem ukraińskiej dyplomacji Wadymem Prystajką. We wtorek Rama ma być w Donbasie, gdzie w strefie konfliktu działa Specjalna Misja Monitoringowa (SMM) OBWE.

"Będziemy dokładali maksimum wysiłków, by zagwarantować pełne i stałe wstrzymanie ognia, gdyż jest to ważne dla ludności cywilnej. To, że nadal mamy ofiary wśród ludności cywilnej, jest absolutnie niedopuszczalne" - powiedział Rama na wspólnej konferencji prasowej z Prystajką.

Premier Albanii ocenił, że w związku z sytuacją w Donbasie, mandat misji obserwacyjnej OBWE na Ukrainie powinien być poszerzony.

"Podzielam opinię pana ministra (Prystajki), że misję tę należy wzmocnić i wspierać jej działalność przede wszystkim poprzez niezależny budżet. Należy także doprowadzić do tego, by SMM nie tylko wykonywała swą rolę, ale i została wzmocniona i poszerzyła swoją rolę dzięki lepszym zasobom i lepszemu potencjałowi technicznemu" - podkreślił.

Rama zaznaczył, że OBWE oczekuje pełnej realizacji porozumień mińskich w sprawie Donbasu, popiera wysiłki na rzecz pokoju w tym regionie podejmowane przez trójstronną grupę kontaktową (Ukraina, Rosja, OBWE) oraz państwa tzw. formatu normandzkiego (Ukraina, Francja, Niemcy i Rosja).

"Jednak dyskusja nad różnymi ustaleniami, umowami i formułami zabiera dużo czasu, a tutaj najważniejsze jest życie ludzi i rozwiązywanie problemów, z którymi się stykają, z którymi ma do czynienia ludność żyjąca w rejonach objętych konfliktem" - oświadczył szef albańskiego rządu.

Minister Prystajko poinformował, że Ukraina zwróciła się do OBWE z prośbą o przedłużenie misji. "Zwróciliśmy się z formalną prośbą o przedłużenie działalności misji, ale chodzi też o dodanie możliwości jej działania pod względem potencjału ludzkiego i finansowego, by misja była bardziej efektywna niż w latach poprzednich" - oświadczył.

Prystajko wyraził jednocześnie zaniepokojenie w związku z nasileniem ostrzałów w Donbasie i przekazał, że będzie o tym rozmawiał z partnerami w ramach formatu normandzkiego.

"Jesteśmy zaniepokojeni stanem realizacji porozumień mińskich i ostrzałami. Rozmawialiśmy z przewodniczącym OBWE (Ramą) o tym, co może to oznaczać. Czy jest to całkowite zerwanie procesu, czy może koncentracja wielu czynników, które doprowadziły do nasilenia ostrzałów" - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji.

Z Kijowa Jarosław Junko