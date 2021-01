Premier apeluje do KE o zbadanie ograniczenia dostaw szczepionek

Premier Mateusz Morawiecki napisał list do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie dostaw szczepionek. Apeluje w nim do KE m.in. o zwrócenie się do firm BionTech-Pfizer o pełne informacje dotyczące tymczasowych ograniczeń dostaw preparatu.

W liście, który widziała PAP, premier podkreśla, że Polska docenia środki przyjęte w Unii w celu lepszej koordynacji ograniczeń, ochrony funkcjonowania jednolitego rynku, ułatwienia wykorzystania środków finansowych UE i przyczynienia się do rozwoju szczepionek.

"Przy rosnącej liczbie przypadków i zgonów bezpieczną szczepionkę przeciwko COVID-19, której towarzyszy sprawiedliwy i skuteczny system dystrybucji, należy uznać za kluczowe narzędzie i najlepsze rozwiązanie pozwalające opanować pandemię. Dzięki znacznym wysiłkom Komisji Europejskiej i państw członkowskich pierwsze warunkowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE zostały przyznane szczepionkom BionTech-Pfizer i Moderna, a kolejne szczepionki powinny zostać wkrótce zatwierdzone, jeśli okażą się bezpieczne" - czytamy w liście.

Morawiecki wskazuje jednak, że pojawienie się szczepionek nie oznacza, że pandemia się skończyła, ponieważ wyzwaniem pozostaje zakres ich produkcji i dystrybucji.

"Spodziewamy się dostarczenia do Polski 6 mln dawek szczepionek BionTech-Pfizer i Moderna do końca I kwartału br. Jednak firma Pfizer ogłosiła tymczasowe ograniczenie dostaw szczepionek w związku z planowaną modernizacją swoich mocy produkcyjnych. Będzie to miało istotny wpływ na nasz krajowy program szczepień, ponieważ jego harmonogram musi zostać dostosowany do zmniejszonej dostępności dawek w nadchodzących tygodniach. Dlatego wzywamy Komisję o pilne zwrócenie się do BioNTech-Pfizer o pełne informacje o planowanych działaniach i ich konsekwencjach dla dostępności szczepionki w celu zapewnienia przejrzystości i przewidywalności procesu szczepień" - pisze Morawiecki.

Premier podkreśla też, że ponadto niedawne doniesienia medialne na temat rzekomych odrębnych kontraktów krajowych z producentami w ramach portfolio szczepionek UE rodzą uzasadnione pytania o zasadę lojalnej współpracy i solidarności europejskiej. W opinii polskiego premiera UE musi kontynuować wspólne wysiłki, aby zagwarantować, że szczepionki będą dostępne dla obywateli UE w skoordynowany, sprawiedliwy i skuteczny sposób.

"Każda szczepionka powinna zostać wysłana do państw członkowskich w tym samym czasie i na takich samych warunkach. Konieczne jest pełne przestrzeganie metodologii alokacji, uzgodnionej między Komisją Europejską a państwami członkowskimi, zapewniając wszystkim państwom członkowskim równy dostęp do dostępnych dawek szczepionek COVID-19 w zależności od wielkości populacji. Niedobory szczepionek, które obecnie obserwujemy w Polsce ze względu na ograniczone możliwości produkcyjne, wymagają od nas dodatkowego i szybkiego wysiłku" - czytamy w liście.

Zdaniem premiera, te kwestie powinny być dokładnie omówienie podczas wideoszczytu 21 stycznia. Pisze też, że Polska podziela pogląd, że ustanowienie interoperacyjnych świadectw szczepień będzie ważnym krokiem w walce z obecnymi i potencjalnymi przyszłymi kryzysami zdrowotnymi oraz w zapewnieniu swobodnego przepływu w Unii Europejskiej.

"Jesteśmy gotowi do dalszej pracy nad skoordynowanym podejściem do świadectw szczepień, opierając się na wkładzie ekspertów i doświadczeniach państw członkowskich. Komisja Europejska powinna pilnie wystąpić z propozycją rozwiązania UE w tym zakresie przed dyskusją przywódców 21 stycznia" - napisał polski premier.

W jego opinii kwestia ta jest jeszcze ważniejsza w kontekście zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania łańcuchów dostaw w całej UE oraz funkcjonowania jednolitego rynku towarów i pracowników.

"Z wielkim niepokojem obserwujemy ostatnio wprowadzanie nowych ograniczeń w przepływie towarów i pracowników transportu, którzy nie powinny podlegać obowiązkowym badaniom ani kwarantannie. Należy podkreślić, że inicjatywa UE Green Lanes, wspierana przez wszystkie państwa członkowskie, miała na celu przywrócenie usług transportowych o kluczowym znaczeniu strategicznym dla całej UE. W tym duchu Polska zaoferowała bezprecedensowe wsparcie medyczne i logistyczne podczas kryzysu w Dover pod koniec 2020 roku" - napisał w liście Morawiecki.

Przypomniał też, że zgodnie z ustaleniami z grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej, szczepienia należy traktować jako globalne dobro publiczne, a UE ma kontynuować swoje wysiłki co do międzynarodowej odpowiedzi na pandemię.

"Doceniamy inicjatywy Komisji Europejskiej i państw członkowskich mające na celu wspieranie bezpośrednich sąsiadów UE, takich jak kraje Bałkanów Zachodnich. Wraz z grupą podobnie myślących państw członkowskich wezwaliśmy Komisję Europejską do opracowania podobnego mechanizmu dostępu do szczepionki dla krajów Partnerstwa Wschodniego" - napisał premier.