Premier: będziemy bronili polityki spójności w sposób solidarny

Będziemy bronili polityki spójności w sposób solidarny; to jest bardzo dobry prognostyk na zbliżające się negocjacje budżetowe w UE - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki przebywa z jednodniową wizytą w Portugalii, gdzie bierze udział w szczycie Grupy Przyjaciół Spójności; spotkanie ma służyć wypracowaniu wspólnego stanowiska grupy wobec kształtu przyszłego unijnego budżetu.

"W wielu dyskusjach, które tutaj miały miejsce podkreślaliśmy, jak ważna jest jedność. I ja się bardzo cieszę, że tą jedność udało się tutaj nie tylko utrzymać" - powiedział premier dziennikarzom.

Jak dodał "wystarczy przeczytać deklarację, którą 17 państw podpisało i to nie tylko państw z Europy Wschodniej". "Tutaj są Włochy, tu jest Hiszpania, jest oczywiście Portugalia, jest wiele innych krajów" - mówił. Jak podkreślił, "w tej deklaracji jasno widać, że będziemy bronili polityki spójności, wspólnie i w sposób solidarny".

"To jest bardzo dobry prognostyk na zbliżające się negocjacje, które będą oczywiście bardzo ciężkie, bo właśnie dzisiaj Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale my będziemy twardo bronili naszych interesów i jestem przekonany, że nasz ostateczny cel, to będzie duży sukces, który prawdopodobnie zakończy negocjacje budżetowe, gdzieś za 10-12 miesięcy" - ocenił Morawiecki.

W spotkaniu udział biorą przedstawiciele 17 z 27 państw członkowskich UE: Czech, Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Estonii, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Grecji, Malty, Portugalii, Hiszpanii, Włoch oraz Rumunii.

Grupa Przyjaciół Spójności ma charakter nieformalny i skupia kraje zainteresowane utrzymaniem obecnej formy polityki spójności, która ma zapewniać fundusze pomagające w wyrównywaniu poziomu życie w różnych regionach UE. Komisja Europejska chce ograniczyć te środki, koncentrując się na nowych priorytetach.