Premier Brandenburgii: lepszą opcją byłoby, gdybyśmy kontrole mogli przeprowadzać już na polskim terytorium

Od połowy października prowadzone są dokładniejsze, stacjonarne kontrole na granicy z sąsiadującą z Brandenburgią Polską – przypomina w poniedziałek stacja Deutschlandfunk, pytając o skuteczność tych działań premiera tego kraju związkowęgo Dietmara Woidke (SPD). Lepszą opcją byłoby, gdybyśmy mogli takie kontrole przeprowadzać już na polskim terytorium - oświadczył Woidke.

Uzasadnieniem wprowadzenia stacjonarnych kontroli przez niemieckie MSW była chęć ograniczenia przestępczego procederu przemytu ludzi.

"Jeśli chodzi o ludzi przemycanych do Niemiec, dokładna skala tego zjawiska oczywiście nie jest znana. Nadal nie każdy pojazd jest dokładnie kontrolowany" - stwierdził Woidke. Przyznał, że działania prowadzone na granicach wpłynęły na utrudnienie normalnego ruchu drogowego z Polską, np. w przypadku osób dojeżdżających do pracy.

"To rozwiązanie funkcjonuje - może nie bardzo dobrze, ale dobrze. Oczywiście zawsze pojawiają się problemy" - stwierdził Woidke, zapytany o wpływ wzmożonych kontroli na ruch przygraniczny.

"Lepszą opcją byłoby - czego też bym sobie życzył, gdybyśmy mogli przeprowadzić rozmowy z polskim rządem, co obecnie w przypadku Polski jest nieco trudne, ale pilnie należałoby to zrobić - gdybyśmy mogli takie kontrole przeprowadzać już na polskim terytorium, odsuwając je od granicy, a tym samym wyeliminować niedogodności, związane z takimi kontrolami dla regionu przygranicznego" - wyjaśnił premier Brandenburgii.

Podkreślił, że obecnie prowadzone kontrole na granicach są konieczne, aby walczyć z przestępczością - przemytem ludzi. Niemcy stanowią nadal atrakcyjny cel dla licznie przybywających tam migrantów

"Musimy najpierw dokładnie ocenić sytuację: kto i w jaki sposób do nas dociera. Większość z tych, którzy przybywają do nas do Brandenburgii, ale też ogólnie do Niemiec, korzysta z pomocy organizacji przemytniczych, które transportują tu ludzi przez cały świat. Przemytnicy chcą zarabiać na tym pieniądze, nie zależy im na działalności humanitarnej" - dodał Woidke.

"Zatem pierwszą rzeczą jest uderzenie w te organizacje przestępcze. Temu mają służyć rozszerzone, dokładniejsze kontrole graniczne" - podkreślił premier Brandenburgii.