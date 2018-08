Premier Bułgarii zarządził pilny remont mostów

Bułgarski premier Bojko Borisow zarządził 15 sierpnia 2018 szybki i jednoczesny remont mostów w kraju. Na posiedzeniu rządu zlecił ministrom rozwoju regionalnego i transportu przygotowanie planu i przedstawienie go za tydzień.

- Plan należy opracować pilnie. I nie chodzi o planowe remonty, realizowane stopniowo, lecz o jednoczesną naprawę całej infrastruktury, która wymaga odnowienia. Sytuacja jest taka, że nie cierpi zwłoki - stwierdził premier, cytowany przez rządowe służby prasowe.

Czytaj także: Most na Sanie koło Jarosławia pierwszą inwestycją "Mostów dla regionów" Według ministra rozwoju regionalnego Nikołaja Nankowa remontu wymaga 211 mostów, z których część nie była odnawiana od powstania, czyli od 35-40 lat.Wśród wymagających remontu obiektów są mosty o wysokości ponad 120 metrów. Ich remonty są przeprowadzane planowo. Przez 34 mosty prowadzą autostrady, połowa z nich wymaga pilnej naprawy, na co potrzeba 130 mln lewów (65 mln euro) - poinformował minister.Czytaj również: Mosty, drogi, tunele, lotniska, dworce, stadiony, elektrownie… Oto polskie budowy z największymi problemami W ubiegłym roku wyremontowano siedem mostów na autostradach, w tym roku zaplanowano remont pięciu, lecz nie wszystkie z tych remontów mają zagwarantowane finansowanie - dodał.Według ministra transportu Iwajło Moskowskiego stan infrastruktury kolejowej jest podobny.Środki na remonty może zapewnić Bułgarski Bank Rozwoju oraz ministerstwo finansów ze swoich rezerw - podkreślił Borisow.Premier zarządził pilny remont mostów dzień po katastrofie w Genui, gdzie zawalił się wiadukt, powodując śmierć co najmniej 39 ludzi.