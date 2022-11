Premier Czech: dalsza współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej ma sens

Dalsza współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej ma sens i będzie kontynuowana, także na szczeblu poszczególnych ministerstw; tematem czwartkowego spotkania była wojna na Ukrainie, energetyka, a także nielegalna migracja - powiedział premier Czech Petr Fiala podczas szczytu V4 w Koszycach na Słowacji.

W czwartek odbył się szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej w słowackich Koszycach, w którym udział wzięli premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier - Mateusz Morawiecki, Petr Fiala, Eduard Heger i Viktor Orban. Po spotkaniu premier Fiala ocenił, że dalsza współpraca wyszehradzka "ma sens" i będzie kontynuowana, także na szczeblu poszczególnych ministerstw. "Staramy się, aby dalej kontynuować wspólne tematy, także w ramach Unii Europejskiej" - podkreślił.

"Nie mogło być inaczej, niż żebyśmy mówili o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Uzgodniliśmy, że będziemy dalej wspierać wojskowo i materialnie Ukrainę, że to jest krok do odparcia tej agresji rosyjskiej" - zapowiedział również Fiala. Dodał, że w planach jest także zapewnienie Ukrainie długofalowej pomocy finansowej, "choć istnieją między nami różnice, jak to praktycznie przeprowadzić" - zauważył.

Premier Czech podkreślił także, że państwa V4 mają wspólne stanowisko, w zakresie ratyfikacji członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. "Większość krajów już to zrobiła, a premier (Węgier Viktor - PAP) Orban informował nas o czasie, kiedy to zrobi" - zaznaczył.

Jak zaznaczył premier Czech, tematem rozmów były także kwestie energetyki. "Chcemy, by ceny energii nie wpływały na nasze państwa; chcemy także wzmocnić odporność systemów energetycznych i pozbyć się zależności od rosyjskich źródeł - wszyscy się z tym zgadzamy" - mówił. Dodał, że tematem spotkania była również nielegalna migracja do Unii Europejskiej. "Prezydencja czeska, ze względu na dużą liczbę nielegalnych migrantów, przeprowadziła spotkanie w Brukseli, gdzie stwierdziliśmy, że musimy chronić granice zewnętrzne UE" - powiedział premier Fiala.