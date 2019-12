Premier: do konkluzji RE wpisano zasadę, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej

Do konkluzji szczytu UE wpisana została zasada, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Liderzy UE porozumieli się w Brukseli, co do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

"Do konkluzji wpisany został wyjątek, czyli reguła, zasada, która musi być uwzględniana - co jest zapisane w punkcie trzecim konkluzji - w procesie legislacyjnym, a mianowicie, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej" - powiedział premier.

Morawiecki podkreślił, że we wnioskach ze szczytu pojawił się zapis o stworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w wysokości 100 mld euro. "Wiemy, że znaczna część z tego funduszu, trudno dzisiaj przesądzać jaka, ale na pewno bardzo istotna część tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przypadnie właśnie Polsce" - dodał szef polskiego rządu.