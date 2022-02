Premier: dobrobyt i pokój w Afryce jest także naszym zadaniem

Europa żyjąca w pokoju musi zapewnić spokój i dobrobyt państwom, które ją otaczają; żaden kraj nie jest samotną wyspą i dlatego dobrobyt oraz pokój w Afryce jest także naszym zadaniem - mówił w czwartek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki przed szczytem UE-Afryka

Premier Mateusz Morawiecki przybył w czwartek do Brukseli gdzie zaplanowano dwudniowy szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska.

Przed szczytem premier podkreślił, że "spokojna Europa, Europa żyjąca w pokoju, musi zapewnić spokój i dobrobyt państwom, które otaczają Europę i Unię Europejską". "Nikt nie jest samotną wyspą. Żaden kraj nie jest także samotną wyspą i dlatego dobrobyt Afryki, pokój w Afryce, jest także naszym zadaniem" - mówił szef rządu.

Zwracał także uwagę, że kolejne fale migracji destabilizują Europę od roku 2015 roku. "Wiemy także, że nasze zdecydowane stanowisko, kiedyś nieakceptowane, dzisiaj zostało przyjęte przez ogromną większość Unii Europejskiej i przez Komisję Europejską i dlatego przestawienie perspektyw współpracy dla krajów afrykańskich jest bardzo ważne" - powiedział Morawiecki.

Przypomniał, że Polska jest bardzo aktywna w pomocy krajom trzeciego świata. "To nie tylko pomoc o charakterze materialnym, ale także w dziedzinie służby zdrowia" - zauważył premier. Podkreślił, że Polska przekazała do różnych krajów, które się dopiero rozwijają i potrzebują pomocy, ponad 27 mln szczepionek przeciwko Covid-19, w tym także do krajów afrykańskich.

"Polska wymiana handlowa z krajami afrykańskimi rośnie, nasze firmy informatyczne, ale także przemysłowe są gotowe do eksportu towarów i to tutaj staramy się promować" - zaznaczył.

Premier dodał, że dzisiaj przedmiotem dyskusji jest przede wszystkim stworzenie szans rozwoju dla młodych ludzi, których w Afryce jest ogromna liczba, ponieważ - jak mówił - jest to "gwarancją stabilnej, spokojnej Europy na dekady przed nami."