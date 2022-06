Premier: dobrze się stało, że udało się przekonać wszystkich w UE, że Rosja musi stracić to źródło dochodu jakim jest ropa

Dobrze się stało, że udało się przekonać wszystkich w Unii Europejskiej, że Rosja musi stracić to źródło dochodu - mówił w środę w Kijowie premier Mateusz Morawiecki nawiązując do zakazu importu rosyjskiej ropy do UE.

W środę w Kijowie odbyły się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Morawieckiego i premiera Ukrainy Denysa Szmyhala. Polski rząd jest pierwszym od początku inwazji rosyjskiej, który spotkał się z rządem ukraińskim w tej formule.

Morawiecki podkreślał na konferencji prasowej, że "nasza walka jest wspólna". "Wy walczycie zbrojnie z potężnym sojusznikiem. My staramy się pomóc na polu dyplomacji, polu politycznym i przez nasze działania humanitarne" - mówił.

W tym kontekście nawiązał do zakończonego we wtorek specjalnego szczytu UE, na którym uzgodniono szósty pakiet sankcji wobec Rosji, w ramach którego objęto zakazem import rosyjskiej ropy do UE.

Morawiecki zaznaczył, że sekwencja redukcji do zera tego importu jest inna w odniesieniu do kilku krajów Wspólnoty, ale nie umniejsza to "potężnego ciosu, jaki w budżet państwa rosyjskiego i całą gospodarkę rosyjską będzie oznaczał ten szósty pakiet sankcji".

Premier zwrócił uwagę, że eksport ropy to jedno z głównych źródeł dochodu Rosji i "dobrze się stało, że udało się przekonać wszystkich w UE, że Rosja musi stracić to źródło dochodu".