Premier: dużo nas łączy z Portugalią, jesteśmy zgodni w wielu sprawach

Bardzo dużo nas łączy z Portugalią - ocenił w sobotę premier Mateusz Morawiecki, który przebywa z wizytą w tym kraju. Zgodziliśmy się w sprawach gospodarczych, różniliśmy się jedynie tym, kto jest najlepszym napastnikiem na świecie, Lewandowski czy Ronaldo" – dodał.

"Bardzo dużo nas łączy z Portugalią. Podkreślę tylko te tematy, co do których uzgodniliśmy działanie na polu europejskim, a które są bardzo ważne, fundamentalnie ważne" - powiedział dziennikarzom szef polskiego rządu. Wskazał, że portugalski premier "jest pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób my zwalczyliśmy lukę w VAT".

Przekazał, że wśród omawianych kwestii były m.in. raje podatkowe, to "w jaki sposób zmniejszyć wpływ rajów podatkowych na politykę podatkową w Europie". "Tutaj również uzgodniliśmy wspólne stanowisko" - podał.

"Właściwie zgodziliśmy się we wszystkich sprawach handlowych, inwestycyjnych, gospodarczych, natomiast bardzo mocno poróżniliśmy się w jednej sprawie - kto jest najlepszym napastnikiem na świecie, czy Robert Lewandowski, czy Cristiano Ronaldo" - powiedział.

"Ja oczywiście stwierdziłem, że Lewandowski jest dużo lepszy niż Ronaldo, ale pozostaliśmy przy swoim zdaniu" - dodał.

Premier Morawiecki spotkał się w sobotę z szefem rządu Portugalii Antonio Costą. Wśród tematów rozmów były stosunki dwustronne oraz kluczowe wyzwania stojące przed UE w obecnej kadencji instytucjonalnej.