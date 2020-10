Premier Dżaparow przejmuje władzę prezydencką w Kirgistanie

Premier Kirgistanu Sadyr Dżaparow ogłosił w czwartek, że przejmuje władzę prezydencką po rezygnacji tego samego dnia dotychczasowego szefa państwa Suronbaja Dżinbekowa i przewodniczącego parlamentu Kanatbeka Isajewa.

- Dzisiaj przewodniczący parlamentu Kantak Isajew złożył rezygnację. Wszystkie uprawnienia prezydenckie przeszły całkowicie na mnie - poinformował Dżaparow.

Prezydent Dżinbekow ustępując oświadczył, że nie będzie trzymał się władzy.



- Nie chcę przejść do historii Kirgistanu jako prezydent, który przelał krew i strzelał do swoich obywateli. Dlatego zdecydowałem się ustąpić z urzędu - powiedział.

Wcześniej zapowiadał, że ustąpi dopiero po wyborach parlamentarnych. Jednak, jak pisze Reuters, premier Dżaparow wywierał na niego naciski i Dżinbekow zgodził się na szybsze ustąpienie z urzędu.

Zgodnie z konstytucją Kirgistanu, Dżaparow musi ogłosić wybory prezydenckie w ciągu trzech miesięcy, w których sam, jako pełniący urząd prezydenta, nie może kandydować.

Odejście prezydenta Dżinbekowa to następstwo kryzysu, który wybuchł w Kirgistanie po wyborach parlamentarnych z 4 października.

Uczestnicy demonstracji, zarzucający prezydentowi fałszerstwa wyborcze i kupowanie głosów, wtargnęli do pałacu szefa państwa i zmusili go do ucieczki. Centralna Komisja Wyborcza anulowała potem wyniki wyborów parlamentarnych.