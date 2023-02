Premier: gdyby nie USA, Polska i Wielka Brytania, Ukraina prawdopodobnie nie przetrwałaby pierwszych tygodni czy miesięcy wojny

Gdyby nie Stany Zjednoczone, a także oczywiście Polska i Wielka Brytania, Ukraina prawdopodobnie nie przetrwałaby pierwszych kilku tygodni czy miesięcy wojny - powiedział w czwartek w Kopenhadze premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki składa w czwartek wizytę w Kopenhadze, gdzie spotkał się z szefową duńskiego rządu Mette Frederiksen. Wśród tematów rozmów była m.in. współpraca na rzecz bezpieczeństwa w kontekście agresji Rosji.

Podczas konferencji szef polskiego rządu był m.in. zapytany o to, jaka w kontekście wojny w Ukrainie byłaby najlepsza reakcja krajów Zachodu, co powinny robić w jeszcze większym wymiarze niż teraz.

"Chciałbym, żeby te działania były dokładnie takie jak działania Polski i Danii" - podkreślił Mateusz Morawiecki. "Mówiąc szerzej - jeszcze bardziej hojne i szybsze dostawy broni. Ukraina potrzebuje także wsparcia finansowego" - zaznaczył. "Tutaj Komisja Europejska wywiązuje się z tego wyzwania. Chciałbym podziękować (szefowej KE) pani Ursuli von der Leyen za to" - powiedział.

Morawiecki ocenił również, że "podejście do wojny musi być jeszcze bardziej zjednoczone". "Musimy myśleć o tym, w jaki sposób wspierać Ukrainę w drodze do jej szybkiego zwycięstwa, tak aby mogła wyprzeć wojska rosyjskie ze swojego terenu" - dodał. Zastrzegł jednocześnie, że "oczywiście to Ukraińcy i rząd Ukrainy mają określić, jak rozumieją zwycięstwo". "To nie jest zadanie dla mnie, dla nas tutaj" - mówił.

"Szczerze mówiąc, gdyby nie Stany Zjednoczone, a także oczywiście Polska i Wielka Brytania, Ukraina prawdopodobnie nie przetrwałaby pierwszych kilku tygodni czy miesięcy tej wojny" - zaznaczył. "Oczywiście to wsparcie wzmacnia siły sojuszu NATO, ale kraje nawet bardziej sceptyczne względem sojuszu nie mogą dłużej pozostawać sceptyczne. Takie byłoby moje życzenie i moja nadzieja, że tak się właśnie stanie w przewidywalnej przyszłości" - podkreślił.

Z kolei szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen zaznaczyła, że "musimy pamiętać, że nie mamy dużo czasu, więc trzeba przyspieszyć nasze wsparcie finansowe". Zwróciła także uwagę na pomoc wojskową.

"Potrzebujemy dawać więcej i zapewnić, że Ukraina będzie dysponowała koniecznymi zdolnościami. Pozostali członkowie naszego sojuszu zdają sobie sprawę, że jest to wyścig z czasem, że sytuacja w Ukrainie tej wiosny będzie niezmiernie ważna i trzeba przekazać pomoc jak najszybciej" - powiedziała Frederiksen.