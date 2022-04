Premier Hiszpanii uda się w najbliższych dniach do Kijowa

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez uda się w najbliższych dniach do Kijowa, by spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na źródła w hiszpańskim rządzie.

W poniedziałek Sanchez powiedział na antenie jednej z madryckich telewizji, że rozpoczęto przygotowania do przywrócenia pracy ambasady Hiszpanii w stolicy Ukrainy.

Hiszpania zamknęła ambasadę w Kijowie na początku marca z powodu zagrożenia powstałego wskutek rosyjskiej inwazji. Personel placówki został przeniesiony do Polski.