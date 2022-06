Premier Holandii popiera przyznanie Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE

W piątek, w rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim premier Holandii Mark Rutte oświadczył, że popiera przyznanie Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w UE, poinformowała Ukraińska Prawda.

O rozmowie z premierem Holandii poinformował na Twitterze prezydent Ukrainy: "Podziękowałem premierowi Rutte za poparcie statusu Ukrainy jako kandydata do UE. Poinformowałem o sytuacji na froncie. Omówiliśmy dalsze wsparcie bezpieczeństwa dla Ukrainy. Podziękowałem za znaczącą pomoc Holandii. Liczymy na jej kontynuację".

W wydanym po rozmowie komunikacie Rutte napisał, że brała w niej udział minister obrony Holandii Kajsa Ollongren.

"Rozmawiałem z prezydentem Zełenskim, o tym jak Holandia może jeszcze pomóc w dostawach broni i w sytuacji ze statusem kandydata do członkostwa w UE dla Ukrainy" - napisał na Twitterze holenderski premier.

Holenderski minister spraw zagranicznych Wopke Hoekstra oświadczył w piątek, że Holandia popiera nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. "Musimy brać pod uwagę to, co się dzieje w Europie i na świecie" - dodał szef dyplomacji.

Hoekstra powiedział, że nie należy "targować się" o warunki, jakie będzie musiała spełnić Ukraina przed akcesją do Unii - relacjonuje agencja Reutera. Szef niderlandzkiej dyplomacji dodał jednak, że Kijów wciąż ma przed sobą "wiele pracy".

Rząd Holandii wcześniej sygnalizował, że ma zastrzeżenia, co do ewentualnego przyjęcia Ukrainy do Wspólnoty - przypomina Reuters.

Komisja Europejska wydała w piątek pozytywną opinię w sprawie przyznania Ukrainie i Mołdawii statusu państw kandydujących do Unii Europejskiej.