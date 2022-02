Premier: im bardziej zjednoczony będzie świat, tym mniejsze prawdopodobieństwo ataku na Ukrainę

Im bardziej zjednoczony będzie świat w obliczu potencjalnej agresji ze strony Rosji i im większa będzie bezpośrednia pomoc dla Ukrainy w postaci sprzętu do obrony, tym mniejsze prawdopodobieństwo ataku na ten kraj - powiedział w Kijowie premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przebywa we wtorek z wizytą na Ukrainie, gdzie rozmawiał z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Podczas wspólnej konferencji prasowej obu premierów, Mateusz Morawiecki był pytany o to, jak ocenia możliwość eskalacji działań Rosji wobec Ukrainy, a także ilu uchodźców z Ukrainy byłaby w stanie przyjąć Polska, w przypadku takiej eskalacji. Padło również pytanie, czy zapora budowana przez Polskę na granicy polsko-białoruskiej może zostać wydłużona na granicę Polski z Ukrainą.

"Im bardziej zjednoczony będzie świat - świat zachodni przede wszystkim, ale nie tylko - cały świat w obliczu tej potencjalnej agresji ze strony Rosji i im większa będzie bezpośrednia pomoc, w postaci sprzętu do obrony, tym mniejsze prawdopodobieństwo ataku" - powiedział premier Morawiecki. Podkreślił, że "oczywiście decyzja jest prawdopodobnie wyłącznie w głowie jednej osoby - pana prezydenta Rosji".

Premier Morawiecki mówił, że "mamy wszyscy nadzieję, że będzie to decyzja, która nie doprowadzi do destabilizacji, agresji, do wojny". Podkreślił jednocześnie, przywołując rzymskie przysłowie "Si vis pacem, para bellum" ("Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny"), że "trzeba gotować się ewentualnie na zły obrót wydarzeń, po to, by on nie nastąpił". "Stąd ten sprzęt obronny, który będziemy przekazywać, stąd staramy się wspierać państwo ukraińskie, animować wsparcie na arenie międzynarodowej dla państwa ukraińskiego" - zaznaczył Morawiecki.

Szef polskiego rządu podkreślił, że jego rozmowa ze Szmyhalem dotyczyła również potencjalnych scenariuszy, rozwoju sytuacji. "Trzeba się szykować na najgorsze, czy to pomoc dla rannych osób, o której rozmawialiśmy - która znowu, niech mi będzie wolno powiedzieć, oby nie nastąpiła - czy także pomoc w przypadku konieczności ewakuacji części ludności" - kontynuował Morawiecki. "Ale, jak powiadam, pierwszym i bazowym scenariuszem jest obrona państwa ukraińskiego przed tą agresją, która - mam nadzieję - że nie nastąpi" - dodał.

Odnosząc się do pytania o ewentualne wydłużenie zapory budowanej na granicy polsko-białoruskiej również na granicę naszego kraju z Ukrainą, szef rządu podkreślił, że obecnie zarówno polska, jak i ukraińska Straż Graniczna "wypełniają swoje funkcje w bardzo właściwy sposób". "W związku z tym nie widzę takiej konieczności, by dziś doprowadzać do tak potężnej zapory, której budowę rozpoczynamy dziś na granicy polsko-białoruskiej" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Wizyta szefa polskiego rządu w Kijowie odbywa się na zaproszenie premiera Ukrainy. Głównym celem wizyty - jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w poniedziałkowym komunikacie - "są rozmowy na temat trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem z Rosji, a także okazanie solidarności Polski z Ukrainą".

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.

Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.