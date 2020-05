Premier Indii zapowiada pakiet pomocowy dla gospodarki wart 260 mld dolarów

Premier Indii Narendra Modi oświadczył we wtorek w wystąpieniu telewizyjnym, że rząd przygotowuje pakiet pomocowy dla gospodarki wart 260 mld dolarów, blisko 10 proc. PKB, przeznaczony głównie dla tego sektora gospodarki, który "wspiera samowystarczalność Indii".

"Ten plan ożywienia (gospodarki) jest przeznaczony dla tego jej sektora, który wspiera samowystarczalność Indii. Dla firm rzemieślniczych małych i średnich. Dla pracowników i rolników, którzy pracują w pocie czoła dzień i noc i dla klasy średniej, która płaci uczciwie podatki" - oznajmił Modi.

We wtorek Indie weszły w szósty tydzień zamrożenia gospodarki, które grozi jej załamaniem. Według ekonomistów bezrobocie w Indiach osiągnęło w tym tygodniu 24,7 proc. - pisze Reuters.

Modi zapowiedział, że szczegóły planu wsparcia gospodarki zostaną podane w najbliższych dniach. "Ten kryzys pokazał jak ważne jest to, by Indie były samowystarczalne. To jedyne rozwiązanie" - dodał.

W ubiegłym tygodniu zniesiono ograniczenia dotyczące funkcjonowania firm rzemieślniczych oraz działalności osób samozatrudnionych, by ułatwić przetrwanie najbiedniejszym mieszkańcom Indii. Od 18 maja będą znoszone kolejne restrykcje.