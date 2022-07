Premier Izraela chce nowej umowy nuklearnej z Iranem

Premier Izraela Jair Lapid wezwał we wtorek w Paryżu prezydenta Francji Emmanuela Macrona do ponownego rozważenia pomysłu zawarcia nowej umowy nuklearnej z Iranem. Tłumaczył, że obecny impas dyplomatyczny stwarza ryzyko wyścigu zbrojeń nuklearnych na Bliskim Wschodzie.

"W 2018 roku byłeś pierwszym światowym przywódcą, który mówił o potrzebie zawarcia nowej umowy z Iranem - powiedział Lapid do Macrona. - Miałeś wtedy rację. Obecna sytuacja nie może dalej trwać. Doprowadzi to do wyścigu zbrojeń nuklearnych na Bliskim Wschodzie, co zagrozi światowemu pokojowi".

Te słowa, jak pisze Reuters, padły przed rozpoczęciem spotkania Macrona z Lapidem w Pałacu Elizejskim. Jednak po rozmowach, podczas wspólnej konferencji prasowej, francuski prezydent nie wspomniał o propozycji zawarcia nowego porozumienia z Iranem.

"Musimy bronić tej (nuklearnej) umowy (z Iranem). I brać pod uwagę interesy naszych przyjaciół w regionie, przede wszystkim Izraela - powiedział Macron. - Chciałbym jeszcze raz przypomnieć o naszym pragnieniu jak najszybszego zakończenia negocjacji w sprawie powrotu do poszanowania JCPOA".

"Zgadzamy się z Izraelem, że ta umowa nie wystarczy, aby powstrzymać destabilizujące działania Iranu, ale jestem bardziej niż kiedykolwiek przekonany, że Iran, który może zostać kolejną nuklearną potęgą, mógłby prowadzić swoje działania w jeszcze bardziej niebezpieczny sposób. Musimy zatem bronić tego porozumienia" - podsumował Macron.

Francuski prezydent ubolewał jednocześnie, że Iran nadal odmawia osiągnięcia porozumienia w sprawie swojego programu nuklearnego. "Iran wciąż odmawia skorzystania z oferowanej mu szansy na osiągnięcie dobrego porozumienia (…). Będziemy kontynuować, w ścisłej współpracy z naszymi partnerami, wszelkie wysiłki, aby spróbować przywołać Iran do opamiętania" - zadeklarował Macron.

W tej sprawie we wtorek wypowiedział się także szef dyplomacji UE Josep Borrell, który spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Iranu Hosseinem Amir-Abdollahianem. "Jeśli chcemy zawrzeć umowę, decyzje są potrzebne już teraz" - napisał Borrell na Twitterze, dodając, że wciąż można ożywić Wspólny Kompleksowy Plan Działania.

Według umowy nuklearnej z 2015 roku (znanej jako JCPOA) Iran miał nie wzbogacać uranu do poziomu wyższego niż 3,67 proc., a w zamian zniesiono międzynarodowe sankcje gospodarcze nałożone na ten kraj. W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał swój kraj z porozumienia i nałożył na Iran nowe sankcje. Teheran również przestał wywiązywać się z nałożonych na niego ograniczeń. Prezydent USA Joe Biden zadeklarował chęć powrotu do układu z Iranem.

Rozmowy Iranu z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Chinami i Rosją oraz pośrednio z USA, które toczyły się przez kilka miesięcy w Wiedniu na temat ożywienia umowy, zostały zawieszone w marcu. Kilka rund negocjacji nie przyniosło porozumienia.

W zeszłym tygodniu z Katarze odbyły się pośrednie rozmowy między przedstawicielami Iranu i USA. "Niestety, nie jest to jeszcze postęp na jaki liczyliśmy. Będziemy nadal pracować z jeszcze większą pilnością, aby przywrócić na właściwe tory kluczowe porozumienie dotyczące nieproliferacji i stabilności regionalnej" - oświadczył po ich zakończeniu wysłannik UE ds. negocjacji nuklearnych Enrique Mora.