Premier: jako Polska jesteśmy gotowi udzielić wsparcia Ukrainie

Jako Polska jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia Ukrainie, zarówno w sprawach gazowych, jak również związanych z obronnością i ze wsparciem stabilności gospodarczej; jesteśmy też gotowi przekazać pomoc humanitarną, co już zresztą czynimy - powiedział w Kijowie premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przebywa we wtorek z wizytą na Ukrainie, gdzie spotkał się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

"Stoimy dziś ramię w ramię z państwem ukraińskim po to, by dopomóc w obronie tego zagrożonego bezpieczeństwa, zagrożonego ze strony rosyjskiego sąsiada" - powiedział Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej ze Szmyhalem.

Szef polskiego rządu zauważył, że nasza część Europy, Polska, Ukraina, nie doświadcza trzęsień ziemi ani wybuchów wulkanów, "ale cóż z tego - skoro mieszkając w takiej bliskości do Rosji - mamy poczucie życia u podnóża wulkanu". "Dlatego zdajemy sobie sprawę, jak mało kto w Europie, jaką wartość ma bezpieczeństwo, jaką wagę mają sojusze, wsparcie sąsiadów w sytuacji zagrożenia i tego wsparcia chcemy udzielić państwu ukraińskiemu" - zaznaczył Morawiecki.

"O tę pomoc zabiegamy w państwach UE, w całej UE, w państwach NATO, ale także i my, Polska, jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia, zarówno w tematach, o których wspominał pan premier (Ukrainy - PAP), w tematach gazowych, jak również związanych z obronnością i ze wsparciem stabilności gospodarczej Ukrainy, a także jesteśmy gotowi przekazać pomoc humanitarną, co już zresztą czynimy" - powiedział premier.