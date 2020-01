Premier: Japonię traktujemy jako partnera w drodze do rozwoju wysokich technologii

Japonię i japońskie firmy traktujemy jako znakomitego partnera w drodze do szybkiego rozwoju wysokich technologii - mówił premier Mateusz Morawiecki w Tokio podczas spotkania z japońskimi inwestorami obecnymi w Polsce.

W stolicy Japonii szef rządu bierze udział w trzech sesjach rozmów z przedsiębiorcami japońskimi i polskimi, zorganizowanymi przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Premier zachęcał w trakcie spotkania japońskie firmy do inwestowania w Polsce. "Chciałbym stanąć tutaj kiedyś z polskimi inwestorami i im dziękować za wielkie inwestycje w Japonii, ale wierzę też w to, że wzajemna wymiana handlowa i inwestycje wzajemne są krokiem w tym kierunku, w kierunku wymiany doświadczeń, wzajemnego zapładniania się myślami, technologiami. Japonię i japońskie firmy traktujemy jako znakomitego partnera w drodze do szybkiego rozwoju wysokich technologii" - powiedział szef rządu.

Morawiecki zapewniał również, że Polska i Japonia są partnerami strategicznymi.