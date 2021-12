Premier: jeśli Rosja przekroczy czerwoną linię, sankcje powinny być bardzo dotkliwe

Jeśli Rosja w stosunku do Ukrainy przekroczy czerwoną linię, Polska będzie popierała bardzo dotkliwy pakiet sankcji - podkreślił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier na konferencji prasowej w Brukseli zapytany został, jaką cenę zapłaci Rosja za "przekroczenie czerwonej linii" w stosunku do Ukrainy.

"Jeżeli ta czerwona linia zostanie przekroczona, jeżeli ta agresja będzie dalej poszerzana i dojdzie do eskalacji, to oczywiście dojdzie wtedy do kontrdziałania. W tym wypadku będą to sankcje" - powiedział szef rządu.

Jak dodał, sam będzie zwolennikiem "naprawdę dotkliwych sankcji w takiej sytuacji". "Wywieranie presji, również w wyniku działań wojskowych, wręcz w wyniku ataku i wejście na terytorium innego kraju jest czymś, co nigdy nie powinno się wydarzyć" - podkreślił Morawiecki.

Polska, jak zaznaczył, "na pewno będzie popierała bardzo dotkliwy pakiet sankcji".