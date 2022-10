Premier: jeżeli nie zwyciężymy z Rosją to ryzykujemy marginalizację całej Europy

Fakt, że Europa nie była w stanie powstrzymać Putina pokazuje, że była do pewnego stopnia "papierowym tygrysem". Jeśli nie zwyciężymy wojny z Rosją to ryzykujemy marginalizację całego kontynentu - mówił we wtorek w Berlinie premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu podczas przemówienia na niemiecko-ukraińskim forum gospodarczym w sprawie odbudowy Ukrainy, które odbywa się w Berlinie powiedział, że należy inwestować w obronę.

"Polska przekazuje już 3 proc. PKB na obronię i zwiększymy tę ilość pieniędzy do jeszcze większej kwoty.(...) Polska proporcjonalnie jest drugim największym donorem dla armii ukraińskiej. 1 proc. naszego PKB został przekazany, żeby wesprzeć Ukrainę finansowo, humanitarnie i dostawami broni" - podkreślił Morawiecki.

Jego zdaniem, Europa jest znacznie silniejsza niż Rosja. "Ale fakt, że nie była w stanie wstrzymać Putina pokazuje, że była do pewnego stopnia papierowym tygrysem. Musimy zwiększyć i wzmocnić środek naszej polityki, aby przezwyciężyć trudności, które są przed nami. Jeśli nie zwyciężymy wojny z Rosją ryzykujemy coś więcej niż utratę bezpieczeństwa Ukrainy. Ryzykujemy przede wszystkim marginalizację całego kontynentu.

Jak dodał świat liczy się tylko z silnymi graczami. I Europa musi udowodnić swoją siłę. To nasze być albo nie być" - zaznaczył premier.