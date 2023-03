Premier kandady i szefowa KE: pomoc dla Ukrainy tak długo jak trzeba

Kanada i Unia Europejska będą nadal wspierać Ukrainę, będą też zacieśniać współpracę gospodarczą, w tym w energetyce – poinformowali we wtorek premier Kanady Justin Trudeau i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Dalsza pomoc Kanady dla Ukrainy, to m.in. przedłużenie przynajmniej do października br. kanadyjskiej misji szkoleniowej w ramach operacji UNIFIER, podczas której kanadyjscy wojskowi szkolą ukraińskich rekrutów na poligonach w Polsce. Kanada wyśle również szkoleniowców w dziedzinie medycyny pola bitwy i przekaże kolejne 3 mln dolarów kanadyjskich (CAD) na dalsze rozminowywanie na Ukrainie - poinformował Trudeau podczas konferencji prasowej w bazie wojskowej w Kingston w prowincji Ontario.

Ponadto Kanada dostarczy Ukrainie, za pośrednictwem jednego z unijnych mechanizmów pomocy, siedem transformatorów, które mają pomóc w utrzymaniu funkcjonowania ukraińskiej sieci energetycznej.

Von der Leyen, podkreślając znaczenie dotychczasowej pomocy Kanady dla Ukrainy, dodała, że Unia Europejska i Kanada będą pomagać Ukrainie "do czasu aż Ukraina zwycięży". Podkreśliła, że celem UE jest wyszkolenie 30 tys. żołnierzy ukraińskich do końca br. i dodała, że Ukraina potrzebuje obecnie broni. Nie odpowiedziała jednak na pytania dotyczące ewentualnych dostaw samolotów myśliwskich na Ukrainę.

Pomoc dla Ukrainy i zacieśnianie współpracy między Kanadą a Unią Europejską, w tym współpracy w energetyce i czystych technologiach są najważniejszymi tematami rozmów podczas dwudniowej wizyty von der Leyen w Kanadzie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej i premier Kanady mówili o dalszej współpracy w zakresie m.in. przechodzenia na gospodarkę zeroemisyjną.

Wskazali, że o ile możliwe są przyszłe dostawy gazu LNG z Kanady do UE, które jednak będą zależeć od decyzji firm, to przyszłością jest produkcja wodoru i wykorzystanie energii odnawialnej. Trudeau przypomniał, że w sierpniu ub.r. podczas wizyty kanclerza Niemiec Olafa Scholza Kanada podpisała z Niemcami umowę o produkcji i eksporcie wodoru do Niemiec, w ramach zastępowania gazu ziemnego w gospodarce. Oba kraje chcą rozpocząć eksport produkowanego w Kanadzie wodoru w 2025 r.

Von der Leyen zwróciła uwagę, że jednym z efektów uniezależniania się UE od dostaw gazu i ropy z Rosji była np. 20-procentowa redukcja zużycia energii, inwestycje w produkcję energii odnawialnej, a w ub.r. nawet zmniejszenie emisji CO2 w UE.

Szefowa KE podkreśliła też konieczność uniezależnienia się UE od dostaw innych surowców niezbędnych w dekarbonizacji gospodarki, a właśnie w tym zakresie Kanada jest partnerem. Zauważyła, że obecnie 98 proc. dostaw do UE surowców niezbędnych w zmianach gospodarczych pochodzi z Chin, więc Europa potrzebuje zaufanych partnerów, a Kanada jest jedynym krajem na północnej półkuli, który posiada wszystkie surowce niezbędne do produkcji baterii litowo-jonowych.

"Chcemy stworzyć zielony sojusz między Unią Europejską a Kanadą" - dodała von der Leyen. "Nie można liczyć na kraje autorytarne" - podkreślił Trudeau.

Z Toronto Anna Lach