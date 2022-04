Premier: kilkudziesięciu rannych żołnierzy z Ukrainy jest dziś leczonych w Polsce

W Polsce leczonych jest obecnie kilkudziesięciu rannych żołnierzy ukraińskich, są rozlokowani w różnych miastach; jesteśmy gotowi do przyjęcia co najmniej 10 tysięcy żołnierzy, jeśli będzie taka konieczność - powiedział we wtorek we Lwowie premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu był pytany przez dziennikarzy m.in. o to, czy Polska planuje dalej przyjmować do szpitali rannych żołnierzy z Ukrainy. "Przyjmujemy już dziś i leczymy rannych żołnierzy z Ukrainy. Jesteśmy gotowi do przyjęcia co najmniej 10 tysięcy żołnierzy, jeśli będzie taka konieczność" - powiedział premier. Wyraził jednocześnie nadzieję, że "nie będzie to aż tak straszne żniwo wojny".

"Zrobimy wszystko, by przyjąć i leczyć wszystkich rannych żołnierzy z Ukrainy. Nasze szpitale są na to gotowe i już dziś tacy ranni żołnierzy są leczeni w Polsce. Oby wszyscy wrócili do zdrowia, oby wszyscy wrócili do swoich domów, do swoich dzieci" - powiedział Mateusz Morawiecki.

Dopytywany, ilu żołnierzy leczonych jest obecnie w naszym kraju, odpowiedział, że dziś jest to kilkadziesiąt osób, rozlokowanych w różnych miastach. "Są to bardzo różne poziomy, obrażenia. Robimy wszystko, by uratować życie, zdrowie" - zaznaczył premier.