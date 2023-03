Premier Kristersson w Berlinie wyraził nadzieję na wejście Szwecji do NATO po wyborach w Turcji

Premier Szwecji Ulf Kristersson po spotkaniu w środę z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem w Berlinie wyraził nadzieję na wejście swojego kraju do NATO po mających się odbyć w połowie maja w Turcji wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

Scholz zapewnił na konferencji prasowej o wsparciu Niemiec dla szybkiej ratyfikacji przez Turcję wniosku Szwecji. "Pracujemy nad tym bardzo intensywnie" - podkreślił kanclerz, nie podając szczegółów.

Kristersson powtórzył, że Szwecja przygotowuje się do sytuacji, w której Turcja zaakceptuje wejście Finlandii do NATO jako pierwszego kraju. O tym polityk wspomniał po raz pierwszy we wtorek w Sztokholmie. "Nie jest tajemnicą, że zarówno my, jak i Finlandia chcielibyśmy zostać przyjęci do Sojuszu w tym samym czasie" - przypomniał w Berlinie.

W czwartek dwudniową wizytę w Turcji rozpocznie prezydent Finlandii Sauli Niinisto, który jako "bardzo bliską" określił akceptację Ankary fińskiego wniosku o wejście do NATO. Według mediów prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan może dać zielone światło na wejście Finlandii do Sojuszu już podczas wizyty Niinisto.

Scholz podkreślił, że przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO będzie "korzystne dla bezpieczeństwa Europy".

Oprócz zgody ze strony Turcji oba kraje nordyckie potrzebują jeszcze ratyfikacji wniosków przez parlament Węgier, która znów się opóźnia.