Premier Litwy: musimy maksymalnie utrudnić Rosji obejście sankcji

Musimy zrobić wszystko, by obejście sankcji przez Rosję było jak najtrudniejsze. Dlatego jedność krajów bałtyckich i Polski w tej chwili jest niezwykle ważne - powiedziała we wtorek premier Litwy Ingrida Simonyte po spotkaniu w Wilnie z premierem Mateuszem Morawieckim.

Simonyte: musimy mobilizować poparcie międzynarodowe

Na wspólnej konferencji po spotkaniu Ingrida Simonyte powiedziała, że Litwę i Polskę łączy szczególne partnerstwo.

"Historycznie nasze narody zawsze łączyło pragnienie wolności i jasne zrozumienie, że tylko zjednoczeni jesteśmy silni. Być może właśnie dlatego Litwa i Polska należą dziś do najaktywniejszych stronników Ukrainy w jej obronie przed brutalną rosyjską agresją. Rozumiemy dobrze, że Rosja zaślepiona swoimi imperialnymi ambicjami wkracza nie tylko w wolność Ukrainy, ale także wolność wartości demokratycznych i oparty na zasadach światowy porządek naszych narodów i całej Europy" - mówiła litewska premier.

Poinformowała, że rozmowy z polskim premierem skupiły się m.in. wokół pomocy Ukrainie.

Musimy zrobić wszystko, aby obejście sankcji było jak najtrudniejsze

"Mówiliśmy, w jaki sposób możemy zintensyfikować wsparcie krajów demokratycznych dla Ukrainy i zmniejszyć możliwość kontynuowania wojny prowadzonej przez Rosję i jej wspólniczkę Białoruś. Wszyscy jesteśmy świadomi, że choć wojna toczy się poza granicami UE i NATO, to jest także nasza wojna (...) Musimy więc kontynuować współpracę mobilizując jak najszersze poparcie społeczności międzynarodowej dla dążenia Ukrainy do pociągnięcia do odpowiedzialności Rosji i jej przywódców politycznych i wojskowych w tym poprzez ustanowienie specjalnego trybunału dla zbrodni i agresji" - powiedziała Simonyte.

Szefowa litewskiego rządu stwierdziła, że należy kontynuować jednolitą politykę właściwej realizacji sankcji wobec Rosji i Białorusi. "Musimy zrobić wszystko, aby obejście sankcji było jak najtrudniejsze. Dlatego jedność krajów bałtyckich i Polski w tej chwili jest niezwykle ważne" - dodała podkreśliła.

Zwróciła też uwagę na współpracę w zakresie obronności. "Bez bezpiecznej Litwy nie może być bezpiecznej Polski i vice versa" - oświadczyła litewska premier.

Powiedziała też, że "Wilna i Litwy nie można sobie wyobrazić bez silnej społeczności polskiej i jej bogatego życia kulturowego". "Ważne jest, aby społeczności polskie i litewskie żyjące w obu krajach mogły nadal właściwie pielęgnować swoją kulturę język i tradycję" - podkreśliła Simonyte.